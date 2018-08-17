Получасовой дождь во Львове: электротранспорт не ходит, а жители катаются на лодках

Сегодня, 20:00

Видео и фото с последствия дождя заполонили соцсети


Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Во Львове сегодня, около пяти утра начался сильный ливень. Все за 30-40 минут главные улицы города оказались под водой, транспорт остановился, а местные жители вытащили резиновые лодки ради прогулок на воде.

Как сообщили в ЛКП "Львовэлектротранс", из-за непогоды в городе сейчас не работает электротранспорт, кроме трамвая № 8. Работники коммунальных служб устраняют заиления, которое возникло на дорогах.


"Сейчас аварийные бригады чистят дождеприемники. Работники ЛГКП "Львовводоканал" устанавливают крышки люков. На ул. Торфяной, где подтопило первый этаж дома, где расположены офисные помещения. Там работают все работники ЛКП, они расчищают прибордюрную часть, собирают землю и ил. Завтра для всех работников ЛКП объявлено рабочий день. Также сформированы группы, которые обследуют подвальные помещения на улицах, где было больше всего воды – это ул. Сахарова, Городоцкая, Богуна, Черновола, Родниковая", – сообщает львовская мэрия.

Как сообщают в ГСЧС, 17 августа в 17:22 к спасателям поступило сообщение о том, что в результате интенсивных осадков произошло подтопление улиц Львова -  Зализнічна, Глыбока, Героев УПА, Богуна, Сахарова, Привокзальная, Дидушка, Кульпаркивска, Торфяная и Дудаева. На местах подтоплений работают спасатели, которые осуществляют откачку воды.

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"Спасатели возле рынка "Привокзальный" помогли выбраться из подтопленных транспортных средств 55 людям, из них – 15 детей. Специалисты  отбуксировали 9 маршрутных такси и 12 легковых автомобилей. Кроме этого, спасатели открыли канализационные люки для спуска воды с дорожного полотна, и осуществляли регулирование движения транспортных средств", – сообщают в ГСЧС.

Тем временем львовяне не могут отойти от шока, ведь много машин после такого "душа" уже станут не пригодны к вождении. Многие сетуют на власть.

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Напомним, недавно мы писали, что непогода  бушевала в Киеве в ночь на 16 августа, и принесла городу немало проблем: поваленные деревья, затопленные магазины и улицы, а также сорванные крыши и тенты магазинов

Также сообщалось, , что во Львове прошел сильный ливень и затопил полгорода.

Кроме этого, мощный ураган прошел в Хмельницком. Всего за полчаса стихия повалила полсотни деревьев, обесточила улицы, а дороги города превратила в реки.

Ранее  украинцам рассказали, как уберечься от шаровых молний. Традиционно редкое и загадочное природное явление этим летом фиксировали едва ли не каждый день.
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"Сегодня"

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