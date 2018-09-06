Суд арестовал мэра Ужгорода на два месяца ареста с правом выйти под залог

Суд арестовал мэра Ужгорода Богдана Андреева на два месяца ареста с правом выйти под залог в четыреста сорок 440500 грн.

Ранее городскому главе Ужгорода Богдану Андрееву объявили о подозрении в злоупотреблении властью. Подозрение чиновнику вручил лично прокурор Закарпатья Владимир Гаврилюк.

Как выяснилось, чиновник фигурирует в деле о незаконной растрате средств, которые выделили на реконструкцию центра города. Как сообщают СМИ, мэр якобы пустил по ветру почти 11 миллионов гривен. Именно после этого деятельностью Андреева заинтересовалось следствие.

В свою очередь, в мэрии Ужгорода заявили, что обвинения в Андреева безосновательны, и готовы доказать это документально.

Напомним, не так давно в Одесской области прокуратура объявила чиновнику подозрение в растрате двух миллионов гривен бюджетных средств, выделенных на ремонт системы водоснабжения. Кроме того, правоохранители сообщили о подозрении директору частного предприятия, причастному к этим бюджетным хищениям.

Кроме того, главному таможеннику в Днепре грозит срок за оплошность. Из-за нарушения чиновника бюджет потерял три миллиона гривен.