В Ужгороде разгорелся спор между горожанами и властями из-за липовой аллеи

Жители Ужгорода сопротивляются ремонтникам, которые взялись за реконструкцию на центральной набережной города, где растет одна из самых длинных липовых аллей Европы.

Набережная Независимости – одно из самых любимых мест отдыха ужгородцев и туристов. Здесь всегда прохладно и уютно, потому что вдоль реки растет одна из самых длинных липовых аллей Европы.

Эти деревья были высажены 90 лет назад. Сейчас аллея имеет природоохранный статус. И ужгородцы опасаются, что она исчезнет после капитального ремонта набережной.

Проект капитального ремонта предусматривает наличие деревьев. Но люди боятся, что аллея пострадает, потому что проект могут изменить. Нет и визуализации будущего облика набережной. Хотя главный архитектор Ужгорода убеждает, липы не пострадают. Речь идет лишь о приведение в порядок пешеходной зоны.

Ботаники объясняют, липы уже прекратили свой рост. Поэтому повреждения корней никак не повлияет на растения.

На ремонт аллеи из государственного бюджета выделили 21 миллион гривен. Из местного выделили еще 650 тысяч гривен. В горсовете обещают завершить работы до конца года, но горожане все же опасаются, что зеленые насаждения будут уничтожены, и уже собирают подписи под петицией против реконструкции липовой аллеи.

Ранее сообщалось, что мэру Ужгорода объявили о подозрении в злоупотреблении властью.