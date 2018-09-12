В Хмельницкой области судят группу "оружейных баронов"

В Хмельницкой области будут судить преступную группу, которая занималась незаконным изготовлением, а также сбытом огнестрельного стрелкового оружия и боеприпасов на территории Украины.

"В марте этого года была разоблачена преступная группа. Правоохранители области несколько месяцев собирали доказательную базу и документировали ее противоправную деятельность", – сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

За это время проводились оперативные закупки, при которых был зафиксировано сбыт автоматов "Калашникова", пистолетов "Макарова", пистолета "Сталкер", самодельных устройств для отстрела патронами калибра 5,6 мм и более двухсот патронов калибра 9 мм.

Вскоре были изъяты автоматы, пистолеты различных марок, большое количество патронов, гранаты, взрывчатка и денежные средства. Кроме того, у одного из членов группы нашли схемы-чертежи, по которым производилась и перерабатывалась огнестрельное оружие.

Во время последней закупки трех членов преступной группы задержали. Суд всем подозреваемым избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, один из них воспользовался правом на внесение залога.

Обвинительный акт в уголовном производстве направили для рассмотрения в Каменец-Подольский горрайонный суд. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам – лишение свободы до десяти лет.

Напомним, недавно в Хмельницкой области работники полиции и СБУ, с помощью бойцов спецподразделения КОРД, задержали преступную группировку, члены которой занимались изготовлением и торговлей огнестрельным стрелковым оружием на территории Украины.

В Чернигове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группировку торговцев оружием, которая была организована работником полиции, и изъяли у них крупный арсенал.

Добавим, что в последнее время в Украине муссируется тема разрешения на ношение оружия. Но будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине? Сайт "Сегодня" рассказывал обо всех "за" и "против" и разобрался, возможно ли свободное вооружение украинцев.