В Хмельницкой области судят группу "оружейных баронов"

Сегодня, 17:27

У бандитов изъяли автоматы, пистолеты, патроны и взрывчатку  


Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

В Хмельницкой области будут судить преступную группу, которая занималась незаконным изготовлением, а также  сбытом огнестрельного стрелкового оружия и боеприпасов на территории Украины.

"В марте этого года была разоблачена преступная группа. Правоохранители области несколько месяцев собирали доказательную базу и документировали ее противоправную деятельность", – сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

За это время проводились оперативные закупки, при которых был зафиксировано сбыт автоматов "Калашникова", пистолетов "Макарова", пистолета "Сталкер", самодельных устройств для отстрела патронами калибра 5,6 мм и более двухсот патронов калибра 9 мм.

Вскоре были изъяты автоматы, пистолеты различных марок, большое количество патронов, гранаты, взрывчатка и денежные средства. Кроме того, у одного из членов группы нашли схемы-чертежи, по которым производилась и перерабатывалась огнестрельное оружие.

Во время последней закупки трех членов преступной группы задержали. Суд всем подозреваемым избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, один из них воспользовался правом на внесение залога.

Обвинительный акт в уголовном производстве направили для рассмотрения в Каменец-Подольский горрайонный суд. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам  – лишение свободы до десяти лет.

Напомним, недавно в Хмельницкой области работники полиции и СБУ, с помощью бойцов спецподразделения КОРД, задержали преступную группировку, члены которой занимались изготовлением и торговлей огнестрельным стрелковым оружием на территории Украины.

В Чернигове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группировку торговцев оружием, которая была организована работником полиции, и изъяли у них крупный арсенал.

Добавим, что в последнее время в Украине муссируется тема разрешения на ношение оружия. Но будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине? Сайт "Сегодня" рассказывал обо всех "за" и "против" и разобрался, возможно ли свободное вооружение украинцев.
пистолеты, Хмельницкий, гранаты, огнестрельное оружие

Вы сейчас просматриваете новость "В Хмельницкой области судят группу "оружейных баронов"". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

Фото: пресс-служба полиции Запорожской области

Гранатометы, взрывчатка и патроны: в Запорожье обнаружили крупный арсенал

Сегодня, 10:54

Копы задержали организатора тайника с армейским оружием

Другие регионы

Фото: guns.allzip.org

В Черниговской области мужчина на охоте застрелил родного брата

10 Сентября, 13:49

Мужчине грозит от трех до пяти лет лишения свободы
Загрузка...

Запад

Фото: gubdaily.ru

В Хмельницком женщина отдала четырехмесячную дочь незнакомцу

21 Августа, 19:13

Безответственной мамой оказалась 27-летняя жительница одного из сел Каменец-Подольского района

Запад

Фото: pixabay.com

В Хмельницком мать "сдавала в аренду" сыновей для попрошайничества

11 Августа, 00:58

Правоохранители задержали женщину после передачи детей и получения денег от заказчика

Запад

Мужчина утонул во время отдыха. Фото: ГСЧС

В Хмельницкой области после долгих поисков нашли тело утопленника

10 Августа, 12:54

Водолазам пришлось обследовать акваторию водоема на площади 1500 квадратных метров

Запад

Во время задержания. Фото: Нацполиция

В Хмельницкой области на взятке поймали руководителя одного из вузов

6 Августа, 17:49

За содействие в поступлении абитуриентки на дневную форму обучения педагог требовал девять тысяч гривен
Загрузка...