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Бюллетени в кастрюле и копеечное печенье: появился видео-обзор "избирательных" приключений

21 июля, 17:44

На выборах в Раду зафиксирован случай подкупа избирателей


На внеочередных выборах в Верховную Раду на разных избирательных участках по всей стране был зафиксирован целый ряд нарушений, приключений и несуразностей.

Так, в Донецкой области члены избирательной комиссии в Бахмуте заранее подписали незаполненные бланки протоколов с итогами результатов голосования, оставалось лишь вписать фамилию кандидата или название партии.

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Когда прибыли полицейские, члены комиссии, чтобы скрыть следы преступления, залили подписанный протокол чернилами.

А на одном из избирательных участков Днепра вспыхнул пожар. Загорелись провода в подвале областной офтальмологической больницы. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали 81 человека. Обошлось без жертв и пострадавших.

А в Татарбунарском районе Одесской области выдали бюллетень без паспорта. Члены комиссии оправдываются – в селе так можно, потому что все друг друга знают.

Трое избирателей проголосовали без документов во Львовской области. Родственники членов комиссии и священник получила бюллетени без удостоверения личности. Впоследствии еще один человек получил избирательный документ по заграничному паспорту.

А в Днепре неизвестные угощали избирателей копеечным печеньем. Палатки поставили перед несколькими участками, а на столиках выставили ценник: пять копеек. При появлении съемочной группы "Сегодня" вкусности раздавать прекратили. Пенсионеры, которые стояли в очереди, отказались рассказывать, чем их угощали.

В Вышкове Закарпатской области зафиксировали случай покупки голосов. Там задержали женщину со списками избирателей. Напротив фамилий отметки об участии в голосовании. Наблюдатели вызвали полицию.

А в Кировоградской области на избирательном участке "в роли" сейфа использовали обычную кастрюлю – в емкость положили чистые бюллетени. Сейф-кастрюлю даже опечатали, но позже на участок привезли уже настоящий сейф.

О том , как в Украине сегодня, 21 июля, проходят выборы в Раду, читайте в материалах "Сегодня".

Как сообщали новости "Сегодня", на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Читайте подробней о всех округах и кандидатах по мажоритарке.

По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады. Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.


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Тег выборы, избиратели, комиссии, происшествия, УИК

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Сегодня

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