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В Ровенской области пьяный подросток за рулем машины отца устроил смертельное ДТП

Сегодня, 14:51

Под колесами Skoda Oktavia погиб 34-летний велосипедист

/ Фото: Нацполиция

В городе Сарны Ровенской области подросток взял автомобиль отца и на улице Котляревского 7 августа, около 21:30, допустил наезд на велосипедиста.

"Не имея права управления транспортным средством, 15-летний парень на автомобиле Skoda Oktavia сбил на проезжей части велосипедиста, 34-летнего местного жителя. Пострадавший получил телесные повреждения в виде политравмы, открытой черепно-мозговой травмы, ушиба мозга, открытого перелома колена", - сообщают в полиции.

Мужчину доставили в местную больницу. Несмотря на принятые реанимационные мероприятия около семи утра сегодня, 8 августа, он умер.

Согласно освидетельствование несовершеннолетний находился в состоянии алкогольного опьянения: алкотестер показал 0,8 промилле. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, открытодосудебное расследование.

Как сообщалось ранее, в ДТП в Ровно погиб руководитель союза участников АТО.

Также мы сообщали, что в Ровенской области пьяный водитель устроил ДТП, травмировав своего сына.

Ранее в Тернополе в аварию попала 13-летняя девочка, которая каким-то образом находилось за рулем автомобиля.

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Источник: Сегодня

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