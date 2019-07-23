Массовое отравление на фестивале в Ровенской области: стало известно, кто накормил рокеров шаурмой
Всего заболело 14 человек, из них пятеро – детей
В Ровенской области зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди гостей рок-фестиваля "Тарас Бульба", который в минувшие выходные проходил в городе Дубно на стадионе "Спартак". Всего заболело 14 человек, из них пятеро детей в возрасте до 18 лет. Десять человек, в том числе, трое детей были госпитализированы в инфекционное отделение Дубенской больницы, а четыре человека находятся на амбулаторном лечении.
"При получении сообщения о заболевших был проведен выезд в Дубно. Установлено, что заболевшие употребляли различные блюда, но все ели шаурму, приобретенные в вагончике на территории стадиона. Владелец подвижной мощности – предприниматель из Луцка, где проводит свою основную деятельность", – сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы.
Во время проверки специалисты отобрали питьевую воду для микробиологического и санитарно-химического исследования, восемь проб пищевых продуктов, 20 смывов с поверхностей и объектов в помещении вагончика, обследовано владельца мощности и его сотрудницу.
Напомним, недавно в Луцке после посещения пиццерии "Феличита" в больницу попали 10 человек. Медики диагностировали пострадавшим острый гастроэнтероколит.
Ранее мы сообщали о массовом отравлении детей, которое произошло в детском оздоровительном лагере села Репужницы на Буковине. Родители сообщили о симптомах отравления у 30 детей, а в полиции заявили, что в больнице с диагнозом "острый энтероколит" были доставлены пять человек.
Ранее сообщалось, что количество пострадавших после посещения кафе "Гурман" в поселке Мизоч под Ровно увеличилось 80 человек. Среди заболевших – 15 детей. Также известно, что на больничных койках оказались жители не только жителей Ровенской, но и Волынской области.
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