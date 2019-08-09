В Ровно спасали кота: пять суток звал на помощь с высокого тополя

Кстати вчера, 8 августа, во всем мире отмечали День кошек

В Ровно 8 августа в 23:22 к спасателям поступило сообщение, что на улице Мельника на дереве уже пятые сутки сидит кот, а слезть самостоятельно не может. Об этом сообщают в ГСЧС.

На место происшествия было направлено отделение спасателей. Кот сидел на тонкой ветке высокого тополя, на высоте 5-6-го этажа. С помощью пожарной автолестницы спасатели поднялись и сняли кота. А его хозяйки искренне поблагодарили сотрудников Службы спасения за отзывчивость и скорую помощь.

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Кстати, именно вчера, 8 августа, во всем мире отмечали День кошек.

Напомним, недавно в центре Львова спасали кота-"альпиниста".​

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Напомним, ранее в Ровенской области спасали брошенную у трассы овчарку: Рома сутки никого не подпускал и ждал хозяина, пока не появился добрый полицейский.

Также недавно во Львове патрульные освободили из закрытого автомобиля щенка охотничьей породы курцхаар (немецкий пойнтер), который умирал от жары и жажды.

В Ровно спасатели, возвращаясь с ликвидации пожара, сняли с дерева кота. Со слов местных жителей, он там находился более четырех суток – на тонкой ветке и на высоте примерно третьего этажа (9 метров), и громко кричал.

А в Ужгороде спасали котенка, который застрял в щели открытого балконного окна на 4-м этаже городской пятиэтажки. Он по-кошачьи очень громко просил о помощи, ведь продвинуться не мог ни вперед, ни назад.

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