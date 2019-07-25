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Во Львове на 117-м округе самовыдвиженка Юринец оспаривает результаты выборов

25 июля, 17:28

Женщина уверена, что бюллетени перевозили с нарушениями и многие получили повреждения


Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились, а в Центризбиркоме сегодня настоящий аншлаг. Члены окружкомов везут протоколы. Утром уже успели отчитаться 43 ОИК. К вечеру планируют принять бумаги еще у полусотне комиссий.

К тому же сейчас  продолжаются судебные процессы в нескольких округах, в частности в 117-ом, что во Львове. Там самовыдвиженка и народный депутат Оксана Юринец пытается оспорить результаты выборов  и требует пересчета голосов. Сама он уверена, что бюллетени в ОИК перевозили с нарушениями. Много из них испорчены. А представители окружкома доказывают обратное: все было законно.

"Все бюллетени, которые находились непосредственно в коробке, были упакованы плотно. Транспортирование бюллетеней в ОИК не могло привести к повреждениям, был поврежден обычный архивный бокс", – сообщает Елена Карпинская, заместитель председателя ОИК № 117

По мнению ОИК, никаких оснований по перечислению на данном участке абсолютно нет.

Напомним, мы тщательно следим за результатами волеизъявления украинцев.

Также сообщалось, что  на 117-ом округе победил кандидат от партии "Голос" Ярослав Рущишин.

Напомним,  сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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Тег Львов, кандидат, результаты выборов, выборы 2019

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Сегодня

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