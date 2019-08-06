Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,74
28,78

Во Львовской области 10 человек попали в больницу после поминок

Сегодня, 11:04

Пострадавших госпитализировали, они отравились блюдами домашнего приготовления

/ Фото: Pixabay

Во Львовской области 10 человек попали в больницу после поминок https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg Запад Пострадавших госпитализировали, они отравились блюдами домашнего приготовления

Во Львовской области 10 человек отравились на поминках. Пострадавшие обратились за помощью в  Туркивскую ЦРБ. У всех  пациентов обнаружили симптомы энтероколита: повышение температуры, диарея, боли в животе, общая слабость. Известно, что пострадавшие 4 августа употребляли блюда домашнего приготовления  на поминальном обеде в с. Шумяч Турковского района,. Об этом сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

Из числа пострадавших восемь  госпитализированы, один пациент лечится амбулаторно, и еще одного  выписали на следующий день по его требованию. В стационаре остается 8 человек. Состояние всех пациентов средней тяжести.

Напомним, недавно в Луцке после посещения пиццерии "Феличита" в больницу попали 10 человек. Медики диагностировали пострадавшим острый гастроэнтероколит.

Напомним, недавно в Ровенской области зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди гостей рок-фестиваля "Тарас Бульба", который проходил в городе Дубно.

Напомним, недавно во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу после банкета в ресторане с симптомами отравления обратились 11 человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Львов поминки пациенты массовое отравление

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю
Дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Немец убил украинскую заробитчанку: жуткие подробности трагедии
Немец убил украинскую заробитчанку: жуткие подробности трагедииЕвросоюз
В центре Львова спасали кота –
В центре Львова спасали кота – "альпиниста"Запад
В Ровенской области спасали брошенную у трассы овчарку: Рома сутки никого не подпускал и ждал хозяина
В Ровенской области спасали брошенную у трассы овчарку: Рома сутки никого не подпускал и ждал хозяинаЗапад
В Ровно задержали группу рейдеров: убытки от их проделок достигают 20 миллионов гривен
В Ровно задержали группу рейдеров: убытки от их проделок достигают 20 миллионов гривенЗапад