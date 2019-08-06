Во Львовской области 10 человек попали в больницу после поминок

Во Львовской области 10 человек отравились на поминках. Пострадавшие обратились за помощью в Туркивскую ЦРБ. У всех пациентов обнаружили симптомы энтероколита: повышение температуры, диарея, боли в животе, общая слабость. Известно, что пострадавшие 4 августа употребляли блюда домашнего приготовления на поминальном обеде в с. Шумяч Турковского района,. Об этом сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.
Из числа пострадавших восемь госпитализированы, один пациент лечится амбулаторно, и еще одного выписали на следующий день по его требованию. В стационаре остается 8 человек. Состояние всех пациентов средней тяжести.
Напомним, недавно в Луцке после посещения пиццерии "Феличита" в больницу попали 10 человек. Медики диагностировали пострадавшим острый гастроэнтероколит.
Напомним, недавно в Ровенской области зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди гостей рок-фестиваля "Тарас Бульба", который проходил в городе Дубно.
Напомним, недавно во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу после банкета в ресторане с симптомами отравления обратились 11 человек.
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