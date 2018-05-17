Нападение на женщину-копа во Львове: пострадавшей передали часы от Авакова

Во Львове раненому офицеру патрульной полиции Татьяне Сороке вручили именные часы от Арсена Авакова.

"Сегодня, 17 мая, советник министра МВД Евгений Терехов совместно с заместителем начальника Главного управления национально- полиции во Львовской области подполковником полиции Тарасом Бакаем вручили награду МВД работницы патрульной полиции Львовщины, которая пострадала при исполнении служебных обязанностей", – сообщают в пресс- службе полиции.

Известно, что Татьяне сразу после нападения провели операцию и она чувствует себя хорошо.

Напомним, недавно на улице Стрыйской во Львове экипаж патрульных оформлял ДТП и 42-летний водитель, житель Закарпатской области, пытался скрыться с места происшествия и ранил сотрудницу полиции ножом. По данному факту полиция начала уголовное производство. Злоумышленника задержали и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Также мы писали обо всех подробностях нападения на копа в День матери, когда Татьяну Сороку не дождалась дома маленькая дочь, а также о том, что пользователи Facebook опасаются, что прокуратура может извратить закон и обвинить копа, ранившего мужчину, в посягательстве на жизнь этого участника ДТП.

Ранее сообщалось, что в прокуратуре Львовской области открыли уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий. Речь одет о полицейском, который защитил свою раненую напарницу и применил оружие, чтобы задержать злоумышленника.женщину