Во Львовской области змеи массово нападают на людей

В Австралии найдена трехглазая змея / Фото: Pixabay

За 13 августа четыре человека были госпитализированы в Сколовской центральной районной больнице из-за укусов ядовитых змей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области в среду, 14 августа.

"13 августа в 14:48 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Сколовской центральной районной больницы с диагнозом – укус змеи правого голеностопного сустава, поступил мужчина, 1961 года рождения. Пострадавший – житель села Головецкое Сколовского района", - сказано в сообщении.

В тот же день в медицинское учреждение была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести женщина 1963 года, жительница села Должки Сколовского района. В 21:48 поступило сообщение о госпитализации жительницы села Кривое Сколовского района 1975 года рождения. Пострадавшая находится в состоянии средней тяжести.

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А еще через час спасатели получили сообщение о том, что в больницу поступил мужчина 1959 года рождения, житель села Славское Сколовского района.

В Главном управлении ГСЧС Украины во Львовской области напомнили, что в местах, где можно встретить пресмыкающихся (высокая трава, кусты, лес), надо быть внимательными. Отправляясь в лес, лучше надевать высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит.

Напомним, во Львовской области в ночь на 29 июля, около 2:46, в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы поступила 13-летняя жительница села Завадка с диагнозом "укус змеи левой руки".

Напомним, 21 июля во Львовской области в реанимацию Сколевской ЦРБ в состоянии средней степени тяжести доставили ребенка. У 9-летней девочки медики диагностировали "укус змеи в область левой стопы". Как оказалось, змея атаковала школьницу на дороге в село Каменка Сколевского района.

Ранее во Львове после укуса змеи умерла четырехлетняя девочка. После того как ее атаковала змея, малышка прожила еще три дня.

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