Центр Одессы закрыт для туристов: как обстоят дела с масштабной реконструкцией

Греческий парк, Воронцовский дворец и колоннада этим летом на селфи не появятся – там все еще идут работы

Центр Южной Пальмиры стоит в лесах. На некоторых улицах вырыты траншеи, а строения-визитки скрыты за металлическими заборами, ведь сразу в нескольких местах идут строительные и реставрационные работы. В преддверии туристического сезона "Сегодня" выяснила, как обстоят дела с масштабными работами в исторической части города.

ВИД НА МОРЕ И КРАН. Одна из самых масштабных стройплощадок города расположилась прямо у Потемкинской лестницы. Слева от нее, если смотреть на морвокзал, идет строительство Греческого парка. Среди зелени и гор камня возвышается подъемный кран. Здесь уже соорудили одну из лестниц, которая ведет в зеленую зону с Приморского бульвара. На месте второй пока лежат лишь обломки известняка и строительный мусор, а в глубине парка просматриваются очертания будущего фонтана.

"Работы по благоустройству Греческого парка идут по графику. Проведено укрепление склонов, проводится обустройство шахты лифта", — рапортовали ранее в пресс-службе муниципалитета.

Чиновники говорят, что парк откроют уже ко Дню города, который традиционно отмечают 2 сентября. Напомним, изначально парк планировали открыть еще в 2017-м.

БЕЗ ДВОРЦА И КОЛОННАДЫ. Памятник архитектуры национального значения — Воронцовский дворец — также пока скрыт за строительным забором. Причем вчера рабочих мы там не застали. Сотрудники городского дворца детского и юношеского творчества, который занимает помещения бывшей резиденции графа Воронцова, говорят, что после консервации на зиму работы пока не возобновили.

"Во время дождя со всего бульвара сюда идет вода. Она потом всасывается в фундамент, и происходит разрушение дворца. Чтобы этого не было, нужно срочно сделать водоотвод, чтобы вода уходила в канализацию", — рассказал нам заместитель директора дворца по хозяйственной части Вячеслав Коваль.

Прибавляет сотрудникам волнений и пожароопасный защитный купол из дерева и полиэтилена, который подрядчики якобы оставили без присмотра вопреки отсутствию поблизости пожарных гидрантов.

В муниципалитете простой в работах объясняют новыми обстоятельствами.

"Когда делался первичный проект реставрации, никто не знал, что будут археологические находки, вскроются тоннели, какие-то артефакты. Впервые идет такая реставрация со всеми археологическими слоями, поэтому проект скорректировали и под него выделили дополнительные деньги", — пояснила "Сегодня" пресс-секретарь муниципалитета Наталья Мальцева, уточнив, что тендер уже провели и работы возобновят в ближайшее время.

К слову, в новом тендере победила та же фирма, что и в предыдущем: работать по новому проекту она согласилась за 31,5 млн грн, но договор пока не подписали.

По нашим данным, с марта в здании дворца запретили вести образовательную работу, а творческие коллективы теперь базируются в помещениях общеобразовательных школ. Сотрудники надеются, что в сентябре дети вновь смогут заниматься в родных стенах, ведь некоторые воспитанники забросили занятия из-за новых локаций.

Не смогут туристы сделать памятное селфи и на фоне Воронцовской колоннады, расположенной рядом с дворцом. Колонны до сих пор скрыты под зеленым брезентом, который должен был защитить конструкцию от снега зимой. Приезжие визитку города не узнают и, находясь в десятке метров от нее, интересуются, как пройти к знаменитому бельведеру.

НА УЛИЦАХ: ЧИНЯТ ТРОТУАРЫ И ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ

Ул. Преображенская. В этом месте не проехать. Фото: П. Мордынская

Идут строительные работы и на центральных улицах Южной Пальмиры. Так, на ул. Преображенской до сих пор закрыт проезд на участке от ул. Пастера до ул. Софиевской. У Горсада уже полностью обновили тротуары и проезжую часть, в то время как на пересечении Преображенской и Некрасова лежат горы песка и стройматериалов. Лишь около ул. Щепкина "Сегодня" заметила бригаду из семи человек, которые укладывали тротуарную плитку, еще несколько рабочих в это время отдыхали в кабинах своей спецтехники.

"Ремонт улицы Преображенской идет по плану", — заверили нас в муниципалитете.

Тот же подрядчик занимается и ремонтом тротуаров на ул. Ришельевской, от Успенской до Ланжероновской. Пешеходы уже могут спокойно прогуливаться по Ришельевской в районе ее пересечения с ул. Успенской, но в двух кварталах от оперного театра — двухметровая яма в земле, огражденная деревянным забором, тут же строительный материал — песок и плитка.

РЕМОНТ ФАСАДОВ И ПРОДАЖА СТАРЫХ ЗДАНИЙ

У МЭРИИ ПРОДАЮТ ДОМ ФУКА.

Тем временем на старом доме напротив здания мэрии появился баннер с объявлением о продаже. По указанному телефону нам ответил "представитель владельца" и заверил, что памятник архитектуры планируют восстановить.

ТВОРЕНИЕ ТОРРИЧЕЛЛИ ЖДЕТ ИЮЛЯ.

Первый дом по улице Пушкинской, напротив Археологического музея, планируют отреставрировать к концу июня. Его построили еще в начале XIX века по проекту архитектора Торричелли, а на реставрацию выделили 8,45 млн грн.

ДОМУ МАРАЗЛИ ОБНОВЯТ "ЛИЦО".

Дом градоначальника, мецената Маразли, на углу улиц Пушкинской и Ланжероновской, освободят от лесов только к концу 2018-го. Фасад и крышу восстановят за 8,2 млн грн. К слову, это было самое дорогое тендерное предложение.

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