Черный дым напугал жителей Одессы

На территории бывшего НИИ загорелся строительный мусор

Черный дым напугал жителей Одессы Дана Митанова 2019-03-14T19:05:37+02:00 Одесса На территории бывшего НИИ загорелся строительный мусор

Очевидцы запечатлели дым. Фото: odessitua.com

Жителей Одессы сегодня около полудня напугали клубы черного дыма, которые поднимались над жилыми домами Малиновского района. Пользователи соцсетей делились ужасающими снимками и видео, на которых видно, как столб густого дыма поднимается в небо на десятки метров.

Как рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС, пожар начался в заброшенном здании на улице Героев Крут (до переименования — Валентины Терешковой). Там загорелся строительный мусор.

"Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар на площади в 60 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", — рапортовали в пресс-службе ведомства, отметив, что с огнем боролись две пожарно-спасательные машины и 11 пожарных.

По этому адресу располагаются здания бывшего научно-исследовательского института "Шторм". В 2017 году градостроительный совет одобрил детальный план территории (ДПТ), согласно которому часть НИИ отойдет под застройку. Согласно плану, там должен появиться жилой комплекс из семи зданий с подземным гаражом и крытым бассейном.

Напомним, в среду вечером,13 марта, едва не загорелся музей народной архитектуры и быта под открытым небом в Пирогово. Пожар начался на территории Национального Голосеевского парка, который соседствует с музеем в Пирогово.

Также мы писали, что в Одесской области огонь уничтожил рыбацкие лодки и баню в коттеджном поселке.

Напомним, во Львовской области вспыхнул пожар на мусорной свалке. На борьбу с огнем, который пылает на площади около гектара, направили десятки спасателей.

А в Запорожской области за сутки выгорело более 7,5 гектара открытой территории. На ликвидацию пожаров выезжали более 100 спасателей.

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АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.