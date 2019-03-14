Черный дым напугал жителей Одессы
На территории бывшего НИИ загорелся строительный мусор
Жителей Одессы сегодня около полудня напугали клубы черного дыма, которые поднимались над жилыми домами Малиновского района. Пользователи соцсетей делились ужасающими снимками и видео, на которых видно, как столб густого дыма поднимается в небо на десятки метров.
Как рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС, пожар начался в заброшенном здании на улице Героев Крут (до переименования — Валентины Терешковой). Там загорелся строительный мусор.
"Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар на площади в 60 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", — рапортовали в пресс-службе ведомства, отметив, что с огнем боролись две пожарно-спасательные машины и 11 пожарных.
По этому адресу располагаются здания бывшего научно-исследовательского института "Шторм". В 2017 году градостроительный совет одобрил детальный план территории (ДПТ), согласно которому часть НИИ отойдет под застройку. Согласно плану, там должен появиться жилой комплекс из семи зданий с подземным гаражом и крытым бассейном.
Напомним, в среду вечером,13 марта, едва не загорелся музей народной архитектуры и быта под открытым небом в Пирогово. Пожар начался на территории Национального Голосеевского парка, который соседствует с музеем в Пирогово.
Также мы писали, что в Одесской области огонь уничтожил рыбацкие лодки и баню в коттеджном поселке.
Напомним, во Львовской области вспыхнул пожар на мусорной свалке. На борьбу с огнем, который пылает на площади около гектара, направили десятки спасателей.
А в Запорожской области за сутки выгорело более 7,5 гектара открытой территории. На ликвидацию пожаров выезжали более 100 спасателей.
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