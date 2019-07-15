Геннадий Труханов: "Нашему парламенту не хватает профессионалов"

Мэр Одессы и кандидат в народные депутаты от партии "Оппозиционный блок" рассказал о том, какие реформы нужно продолжить новой Верховной Раде, зачем нужны свободные экономические зоны в регионах, и как сохранить архитектурный облик Одессы

Геннадий Труханов. Надеется, что новый парламент поможет решить вопрос Хаджибейской дамбы. Фото: пресс-служба Одесского горсовета.

— Геннадий Леонидович, до внеочередных парламентских выборов осталось чуть меньше недели. Почему вы решили участвовать в нынешней избирательной кампании?

— Поход в парламент — это единственная возможность сделать так, чтобы голос украинских громад был услышан. Я могу долго перечислять проблемы, с которыми мы, мэры городов, сталкиваемся ежедневно, с которыми сталкиваются наши громады. И в большинстве случаев их решение находится в Киеве. Вот почему мы объединили усилия.

Я не скрываю того, что лично меня интересует вопрос создания так называемого "одесского лобби". Я хочу, чтобы Одесса, наконец, зазвучала. И лично для меня, как лидера партии "Доверяй делам", большой честью является то, что наша политсила появилась на национальном горизонте, а ее беспрецедентный рейтинг на юге Украины был должным образом оценен другими партиями.

— Еще в мае вместе с мэром Харькова Геннадием Кернесом вы собирались вести в парламент политическую силу "Доверяй делам", но уже в июне примкнули к "Оппозиционному блоку". Почему выбрали такое партнерство?

— Объединение украинских мэров осталось, только в составе "Оппозиционного блока". Наши стремления совпадают: защита интересов украинцев, справедливые законы, повышение качества жизни людей. И мы идем в Верховную Раду как равноценные политические партнеры, единомышленники и соратники.

— Геннадий Кернес сказал, что не планирует менять пост городского головы на депутатский мандат. Какие планы у вас?

— Сегодня в нашей политической силе есть понимание, что мое личное участие в Верховной Раде не обязательно. Я так же, как и Геннадий Кернес, останусь на посту мэра, но при этом местное самоуправление получит мощное лобби интересов наших громад. Мое участие в кампании показывает одесситам, что в новом парламенте будут представлены интересы нашего города.

— Какие важные задачи для органов местного самоуправления нужно решить Верховной Раде нового созыва?

— Если говорить в масштабах всей страны, то, во-первых, нужно упрощать процедуру создания свободных экономических зон. Сегодня в Украине фактически существует такая процедура, но практически ее пройти нереально. Свободные экономические зоны дадут приток инвестиций, развитие промышленности, а значит, новые рабочие места и увеличившиеся поступления в местные бюджеты. Как следствие, развитие города, а значит — региона и страны в целом.

Во-вторых, нужно провести формирование справедливых социальноориентированных тарифов, передать ТЭЦ громадам, а также дать зеленый флаг альтернативным источникам энергии. Кстати, одним из таких альтернативных источников может стать строительство мусоросжигающих заводов, которые будут поставлять громадам тепловую и электрическую энергию. А в условиях свободных экономических зон намного проще найти инвесторов для их строительства.

Кроме того, статистика говорит, что население Украины стремительно сокращается. С миграционными процессами можно бороться с помощью развития экономики страны, увеличения зарплат, созданием условий на предприятиях. Важно пересмотреть отношение к нашему будущему — к детям. Мы должны создать полноценные условия для их гармоничного развития, выдернуть из мира негатива и вредных привычек, увлечь спортом и здоровым образом жизни, чтобы было для кого строить дороги, школы и детсады.

— За последние годы в стране было начато очень много реформ. Одна из них — децентрализация. Нужно ли в ней что-то менять?

— Ее обязательно нужно продолжить, постепенно передавая все больше полномочий на места. Главное, чтобы при этом не было попыток переложить государственные проблемы или расходы на плечи местного самоуправления, которое каждый день работает с реальными гражданами. Мэры лучше всех знают, чем живут люди.

— Неоднозначно граждане относятся и к медицинской реформе. Какие действия "Оппозиционный блок" будет предпринимать для улучшения медобслуживания населения?

— Как и все новое, реформы всегда вызывают много вопросов. То, что реформа была нужна, — это однозначно. Прежняя система уже давно показала свою неэффективность. Цель нашей партии — обеспечить всем гражданам Украины равный доступ к качественным медицинским услугам и перестроить систему здравоохранения так, чтобы в ее центре был пациент.

— Каким должен быть новый созыв Верховной Рады? Профессионалов в каких сферах не хватает парламенту?

— Нашему парламенту вообще не хватает профессионалов. И поэтому меня удивляют рейтинги некоторых партий. Иногда мне кажется, что люди готовы голосовать не за конкретные дела, а за название. Фундаментом нашей политсилы является багаж конкретных дел, которые сегодня очевидны избирателю. В составе нашей партии — эффективные управленцы, которые уже заслужили доверие людей благодаря многолетней работе и реальным достижениям. Сегодня страна находится в таких условиях, что мы не можем терять время на обучение государственным процессам. Я все же надеюсь, что здравый смысл восторжествует. Поэтому иду на выборы в составе профессионалов под лозунгом "Доверяй делам!".

— Какую поддержку новый парламент должен оказать Одессе в реализации крупных инфраструктурных проектов?

— Один из наиболее важных — это вопрос прорыва Хаджибейской дамбы. Если это произойдет, то будет затоплена вся Пересыпь — это тысячи жителей, сотни домов, десятки важных предприятий, ж/д-сообщение со всей Украиной. Это будет катастрофа всеукраинского масштаба. Проблеме много лет, я ею занимаюсь с 2014 года. Мы предприняли меры, которые приостановили процессы, но не сняли проблему полностью. Необходимо срочное решение вопроса на государственном уровне. Кроме того, нам необходимо завершить строительство нового взлетно-посадочного комплекса в Одесском аэропорту и терминала.

Мы все говорим о том, что Одесса — это морские ворота Украины. А кто-нибудь задумывался о том, что в этом море сейчас происходит?! Кто у нас всерьез занимался экологией Черного моря? И многое-многое другое.

— Вы приложили немало усилий, чтобы Одесса как туристический центр была узнаваема в мире, но в городе есть очень много проблем, среди которых реконструкция исторических зданий и застройка побережья. Может ли новый парламент решить эти вопросы?

— Конечно, и в этих вопросах я возлагаю огромные надежды на новый парламент. Проблема бесконтрольной застройки многоэтажными домами актуальна не только для Одессы. Но, увы, в сегодняшнем парламенте самое сильное лобби — именно строительного рынка. Так вот, разрешения на строительство высотных домов выдаются в Киеве, а Одесса становится заложником процесса. Кроме того, из-за отсутствия полномочий мы сегодня не можем повлиять на самовольное строительство, которое ведется на зданиях-памятниках архитектуры. А это, в свою очередь, негативно влияет на уникальный архитектурный облик Одессы, ради которого туристы преодолевают сотни и тысячи километров. Я, безусловно, возлагаю надежды на новый парламент, что он наконец-то поставит в этом вопросе жирную точку.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как за неделю до выборов кандидаты обратились к украинцам. Претенденты в Раду от основных политсил говорили о повышении качества медицинских услуг, об истории и молились за мир.

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