В Одессе сотрудник университета повесил портрет главаря боевиков

Сегодня, 14:20

Скандал вокруг педагога, который поддерживал террористов, закончился его увольнением

Фото: Моряк Украины
Фото: Моряк Украины

В Одессе начальник отдела практики Морской академии Александр Калинин вывесил в своем кабинете портрет уничтоженного главаря боевиков так называемой "ДНР" Александра Захарченко с траурной лентой.

В результате скандала, который вспыхнул после публикации соответствующего фото, педагог написал заявление об увольнении из вуза по собственному желанию, передает "Думская". Как стало известно, фото с портретом Захарченко на стене начальника отдела академии сделали курсанты, которые и выложили его в сеть.

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Утром 10 сентября к ректору Национального университета Одесская морская академия Михаилу Миюсову пришла делегация активистов патриотических организаций, и глава вуза сообщил им, что Калинин написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое в тот же день и было удовлетворено. 

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Напомним, ранее стало известно, что в день убийства на подконтрольном боевикам пункте пропуска заметили странное присутствие российского спецназа, а также выезжающие в Россию со стороны Донецка автомобили представительского класса.

В свою очередь, в СБУ выразили уверенность в том, что Захарченко был убит либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.
Одесса, портрет, захарченко

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"Сегодня"

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