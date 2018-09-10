В Одессе сотрудник университета повесил портрет главаря боевиков

Скандал вокруг педагога, который поддерживал террористов, закончился его увольнением

В Одессе начальник отдела практики Морской академии Александр Калинин вывесил в своем кабинете портрет уничтоженного главаря боевиков так называемой "ДНР" Александра Захарченко с траурной лентой.

В результате скандала, который вспыхнул после публикации соответствующего фото, педагог написал заявление об увольнении из вуза по собственному желанию, передает "Думская". Как стало известно, фото с портретом Захарченко на стене начальника отдела академии сделали курсанты, которые и выложили его в сеть.

Утром 10 сентября к ректору Национального университета Одесская морская академия Михаилу Миюсову пришла делегация активистов патриотических организаций, и глава вуза сообщил им, что Калинин написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое в тот же день и было удовлетворено.

Напомним, ранее стало известно, что в день убийства на подконтрольном боевикам пункте пропуска заметили странное присутствие российского спецназа, а также выезжающие в Россию со стороны Донецка автомобили представительского класса.

В свою очередь, в СБУ выразили уверенность в том, что Захарченко был убит либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.