Кто убил Захарченко: СБУ озвучила все версии

Сегодня, 22:04

Служба безопасности Украины считает, что Захарченко ликвидировали свои

Александр Захарченко. Фото: &quot;Сегодня&quot;
Александр Захарченко. Фото: "Сегодня"

Глава самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами. Об этом заявил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Игорь Гуськов

"У нас есть основания считать, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, в первую очередь связанным с перераспределением бизнеса, отжатого на протяжении 2014-18 гг. Но мы не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить одиозную фигуру, которая, у нас есть информация, мешала россиянами на сегодня стала лишней", – сказал Гуськов.

Военный обозреватель, координатор группы "Информационное Сопротивление" Юрий Карин считает, что Кремлю нужна была менее одиозная фигура, без дурного шлейфа неистового воровства и участия в операциях по обстрелу мирного населения.

Отметим, экс-глава СБУ озвучил три версии убийства Захарченко.

Ранее мы уже писали о том, что боевики оккупированной части Донецкой области заявили о том, что якобы уже задержали неких "украинских диверсантов", которые, по словам боевиков, подорвали в кафе в Донецке лидера террористов Захарченко. 

Напомним, сегодня, 31 августа, главарь так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ДонецкеВзрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". Как известно на данный момент, на место инцидента прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.
СБУ, убийство, захарченко

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Источник:

Интерфакс-Украина

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