Нападение на известную одесскую активистку: подозреваемый арестован

Через полтора года после атаки на Алину Радченко в центре Одессы ее обидчика арестовали

Фото: facebook.com/profile.php?id=100005813858099.

В Одессе избрали меру пресечения подозреваемому в нападении на известную как Подолянка местную активистку Алину Радченко в 2017 году.

Как сообщил на своей странице в Facebook начальник следственного управления регионального главка Нацполиции Сергей Шайхет, на данный момент пяти предполагаемым причастным к сообщено о подозрении.

Однако непосредственный исполнитель дерзкого преступления был объявлен в розыск.

"Благодаря слаженному взаимодействию правоохранителей, нападавший задержан и 4 мая доставлен в Киевский районный суд Одессы для рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", – пишет главный следователь Одессы.

5 мая суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав мера пресечения злоумышленнику в виде содержания под стражей без определения залога.

О ком именно идет речь, пока неизвестно. Шайхет не привел имени подсудимого, назвав его "гражданином Т.". По словам самой Радченко, речь идет о некоем Тарасове – непосредственном исполнителе преступления, которого в 2018 году задержан, но потом отпустили под личное обязательство, после чего он, вероятно, скрывался от следствия.

Напомним, что Алина Радченко стала не единственной одесской активисткой, подвергшейся нападению. Так, прошлым летом двое неизвестных избили главу местной организации ВО "Автомайдан" и телеведущего Виталия Устименко.

Но самым громким стало дело херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которую облили серной кислотой возле ее дома. В результате женщину с ожогами 30% тела ее госпитализировали. 4 ноября она скончалась в больнице.

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