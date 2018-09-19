У таможенника в Одессе нашли пачки денег, собрание монет и старинных картин

В ходе обыска квартиры высокопоставленного чиновника Одесской таможни, которого накануне задержали на получении взятки, сотрудники областной прокуратуры обнаружили крупные суммы денег, коллекцию старинных картин и монет.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в квартире чиновника и на чердаке, расположенном над ней, в ходе следственных действий было обнаружено более тысячи монет из разных металлов, отчеканенных в XVII-XX веках, иконы и почти 70 картин. Кроме того, были обнаружены 63 тысячи долларов и 50 тысяч гривен.









В отношении таможенника открыли новое производство, по факту декларирования недостоверной информации. Ранее было открыто уголовное производство по статье "Получение неправомерной выгоды".

Ранее мы сообщали, что в разоблачении чиновника принимали участие сотрудники СБУ и прокуратуры, которые выяснили, что таможенник "организовал схему получения неправомерной выгоды от предпринимателей за беспрепятственную выдачу разрешительных документов для внешнеэкономических операций. Стоимость своих "услуг" злоумышленник оценивал от двух тысяч долларов".

Напомним, ранее Государственная служба финансового мониторинга за первую половину 2018 года насчитала в Украине коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Эти данные были получены в результате специальной проверки с участием финансовой разведки.

Также мы сообщали, что генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.