В Одессе коммунального чиновника задержали за получение взятки в 6 тысяч долларов

Сегодня, 20:29

Руководитель городского филиала КП требовала мзду за оформление документации на земельные участки и дом

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Одессе за получение 6 тысяч долларов взятки задержан директор филиала коммунального предприятия.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, сотрудники ведомства осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Отмечается, что 23 августа правоохранители в ходе расследования разоблачили на взятке чиновника коммунального предприятия. В частности, руководитель городского филиала КП, предоставляющего услуги по регистрации имущества, требовала и получила от мужчины 6 тысяч долларов за оформление необходимой документации на земельные участки и дом.

Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляют сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Национальной полиции в области.

Напомним, в Хмельницкой области на крупной взятке поймали влиятельного чиновника.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.
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Источник:

"Сегодня"

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