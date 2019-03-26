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В порту "Южный" в автомобиле из США собака нашла боеприпасы

Сегодня, 14:48

В багажнике обнаружили боевые патроны калибра 9 мм к оружию типа "Винчестер"

В порту "Южный" в автомобиле из США собака нашла боеприпасы Одесса В багажнике обнаружили боевые патроны калибра 9 мм к оружию типа «Винчестер»

Более 240 патронов обнаружили вчера пограничники Одесского отряда во время осмотра автомобиля BMW, прибывшего в контейнере в пункт контроля "Визирка" (порт Южный).

Как сообщили в погранотряде, теплоход прибыл из США, и в одном из контейнеров находился автомобиль BMW 2014 года выпуска.

Осматривая его с помощью служебной собаки, в багажнике обнаружили боевые патроны калибра 9 мм к оружию типа "Винчестер". Опасную находку правоохранители изъяли.

Напомним, в Запорожье полицейские задержали мужчину, подозреваемого в сбыте оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции. Как стало известно, 25 марта, оперативники разоблачили местного жителя, который занимался продажей смертельных "товаров" на территории Запорожья и области. Задержание было проведено у дома по улице Крепостной сразу после продажи за пять тысяч гривен обреза охотничьей двустволки. Оружие было изъято и направлено на экспертизу.

Ранее тайник с военными средствами поражения обнаружили сотрудники СБУ в Херсонской области. А в прифронтовом городе Новотроицком сотрудники полиции и Службы безопасности Украины обнаружили в одном из заброшенных домов крупный арсенал боеприпасов.

Также мы сообщали о том, как в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.

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Тег пограничники, порт, боеприпасы, арсенал, патроны, порт Южный

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