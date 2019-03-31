Выборы президента: избиркому в Измаиле разрешили использовать неправильную печать

Но только один раз

Фото: AFP

Выборы президента: избиркому в Измаиле разрешили использовать неправильную печать //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0af/ef5/5ca0afef5fe04.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0af/ef5/5ca0afef5fe04.jpg 2019-03-31T17:48:00+03:00 Одесса Но только один раз

Центральная избирательная комиссия дала разрешение окружной комиссии №143 и избиркому участка №511002 этого округа в Измаиле использовать ранее изготовленную и выданную окружкомом печать с неверно выбитым на ней номером участка.

Об этом сообщил отдел взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

Ранее сообщалось, что сотрудники избиркома обнаружили неверно выбитый номер на ранее изготовленной и выданной им печати. Так, на ней был выбит номер 510002, тогда как номер участка – 511002.

В качестве исключения, чтобы не срывать процесс волеизъявления граждан, ЦИК на своем заседании принял решение позволить участковой избирательной комиссии использовать печать с надписью "Избирательный участок №510002".

В случае повторного голосования на выборах Президента Украины печать не будет использоваться и должна быть возвращена в окружную избирательную комиссию №143 для уничтожения.

Напомним, сегодня утром Измаиле не началось голосование на двух избирательных участках – № 511002 и 511003 (143 округ).

Как сообщалось, во Львове уже проголосовали около половины избирателей.

Киев лидирует среди других регионов по нарушениям в ходе выборов.

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