Выборы президента: избиркому в Измаиле разрешили использовать неправильную печать
Но только один раз
Центральная избирательная комиссия дала разрешение окружной комиссии №143 и избиркому участка №511002 этого округа в Измаиле использовать ранее изготовленную и выданную окружкомом печать с неверно выбитым на ней номером участка.
Об этом сообщил отдел взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.
Ранее сообщалось, что сотрудники избиркома обнаружили неверно выбитый номер на ранее изготовленной и выданной им печати. Так, на ней был выбит номер 510002, тогда как номер участка – 511002.
В качестве исключения, чтобы не срывать процесс волеизъявления граждан, ЦИК на своем заседании принял решение позволить участковой избирательной комиссии использовать печать с надписью "Избирательный участок №510002".
В случае повторного голосования на выборах Президента Украины печать не будет использоваться и должна быть возвращена в окружную избирательную комиссию №143 для уничтожения.
Напомним, сегодня утром Измаиле не началось голосование на двух избирательных участках – № 511002 и 511003 (143 округ).
Как сообщалось, во Львове уже проголосовали около половины избирателей.
Киев лидирует среди других регионов по нарушениям в ходе выборов.
Сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн и держит читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.
Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Выборы президента: избиркому в Измаиле разрешили использовать неправильную печать". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 300 тысяч избирателей голосуют не по месту прописки
Сменить избирательный адрес у украинцев была возможность до 25 марта