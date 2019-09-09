Гибель военнослужащего в Черниговской области: дело расследует ГРБ

Мужчина погиб от полученных травм по дороге в больницу

/ Фото: ГБР

Следователи ГБР расследуют обстоятельства гибели военнослужащего-контрактника оперативного командования "Север". Об этом сообщили на сайте ГРБ.

Сообщается, что происшествие произошло вблизи села Гончаровское Черниговской области.

По предварительной информации, при движении колонны военной техники водитель бронированной ремонтно-эвакуационной машины нарушил правила вождения и совершил наезд на военнослужащего, прижав его к танку Т-64БВ, который двигался впереди.

В результате военнослужащий умер от полученных травм во время транспортировки в медицинское учреждение.

Правоохранители уже начали расследование. Допрошены участники и очевидцы, проведен осмотр места происшествия.

Инцидент квалифицировали по ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель потерпевшего).

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура.

Напомним, ранее мы писали, что в НАТО сообщили о гибели одного военнослужащего и травмировании еще троих во время военных маневров Swift Response 2019 около города Пловдив в Болгарии.

Кроме этого, мы сообщали о жестоком убийстве военнослужащего в городе Чугуев Харьковской области – тело солдата обнаружили в лесопосадке с множественными ножевыми ранениями.

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