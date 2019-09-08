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В Черниговской области при перемещении военной техники погиб военнослужащий

8 сентября, 03:53

Военнослужащий погиб вследствие нарушения мер безопасности

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В районе села Гончаровское Черниговской области во время перемещения военной техники вследствие нарушения мер безопасности трагически погиб военнослужащий оперативного командования "Север".

"Сегодня, 7 сентября 2019 года, на Черниговщине возле с. Гончаровское при перемещении техники вследствие нарушения мер безопасности трагически погиб военнослужащий военной службы по контракту воинской части оперативного командования "Север", - говорится в сообщении, на официальной странице Оперативного командования "Север" в соцсети Фейсбук в субботу.

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"По факту для выяснения причин и обстоятельств трагедии в оперативном командовании назначено служебное расследование. Случай внесен в Единый государственный реестр досудебных расследований", – подытожили в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе18 августа в одном из подразделений Национальной гвардии Украины погиб один военнослужащий и трое получили ранения средней и легкой тяжести. Уточняется, что ЧП произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

Также в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащих отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Как стало известно, в результате ДТП погиб военнослужащий бригады, находившийся за рулем. Также телесные повреждения получил пассажир автомобиля – тоже военнослужащий бригады.

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техника гибель военнослужащий черниговская область

Источник: Сегодня

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