Массовое отравление на поминках в Житомирской области: появились подробности

Пострадавших госпитализировали в больницу, среди них есть дети

В Житомирской области расследованием массового отравления на поминках в селе Зарубинцы занялась местная полиция.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП региона, инцидент произошел 4 августа. Предварительно, блюда для обеда готовила выездная кухня одного из заведений соседнего села. Сейчас соответствующие службы проводят экспертные исследования и устанавливают возбудителя кишечной инфекции.

В полиции отметили, что после поминального обеда в инфекционное отделение на стационарное лечение одного из медицинских учреждений райцентра попало десять человек. Двое из пострадавших – дети 2002 и 2004 годов рождения.

"Вместе с тем правоохранители начали уголовное производство по ч.1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины. Законодательством такие противоправные действия наказываются от штрафа до ограничения свободы на срок до 3 лет", – рассказали в полиции.

Также мы писали о том, как после празднования свадьбы в одном из кафе города Мизоч в Ровенской области отравились 64 человека, в том числе и 14 детей. По факту нарушения санитарных правил и норм в полиции начали досудебное расследование (часть 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, недавно в Луцке после посещения пиццерии "Феличита" в больницу попали 10 человек. Медики диагностировали пострадавшим острый гастроэнтероколит.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области в детском лагере "Салют" в селе Коблево, детей госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию.

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