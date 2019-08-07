В Житомирской области на поминках отравились 12 человек

В Житомирской области поминки закончились массовым отравлением. В больницу попали 12 человек, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"6 августа в Андрушевской центральной районной больницы с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 12 человек (из них 2 ребенка)", – говорится в сообщении.
Как выяснилось, все пострадавшие 4 августа были на поминальном обеде в селе Зарубинцы Андрушевского района. Всего на поминках находились 70 человек. Сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Также мы писали о том, как после празднования свадьбы в одном из кафе города Мизоч в Ровенской области отравились 64 человека, в том числе и 14 детей. По факту нарушения санитарных правил и норм в полиции начали досудебное расследование (часть 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины).
Кроме того, недавно в Луцке после посещения пиццерии "Феличита" в больницу попали 10 человек. Медики диагностировали пострадавшим острый гастроэнтероколит.
Ранее мы сообщали, что в Николаевской области в детском лагере "Салют" в селе Коблево, детей госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию.
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