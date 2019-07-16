Полиция вышла на след убийцы черкасского журналиста Комарова

В деле также предстоит провести генетически-молкекулярную экспертизу

Вадим Комаров.

В Черкассах Приднепровский суд удовлетворил ходатайство следствия о назначении генетически-молекулярной экспертизы в уголовном производстве по делу об убийстве журналиста Вадима Комарова. Ее будут проводить эксперты Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра (ГНИЭКЦ) МВД Украины.

Об этом говорится в тексте постановления, сообщает сайт Про все.

Также там есть информация о вероятном орудии, которым убили журналиста.

Эксперты ГНИЭКЦ МВД Украины должны выяснить, есть ли на поверхности молотка и топора, представленных на экспертизу, кровь или клетки с ядрами. Если да, то возможно ли установить их генетические признаки (ДНК профиль), а также, совпадают ли их генетические признаки с генетическими признаками потерпевшего.

Согласно тексту постановления, Вадим Комаров вероятно получил ранения в результате действия тупого предмета граненой формы. Во время проведения обыска по месту жительства предполагаемого нападающего правоохранители изъяли молоток и топор, которые могут быть орудием совершения преступления.

Также в тексте постановления говорится, что правоохранители с большой степенью вероятности установили причастное лицо к уголовным преступлением. Однако представитель ГУНП в Черкасской области Дмитрий Грищенко в комментарии изданию сообщил, что нападающий официально не установлен до тех пор, пока ему не объявили о подозрении. Сейчас по делу убийства Вадима Комарова проводятся следственные действия.

Как сообщалось, Вадим Комаров был избит, 4 мая, когда шел на встречу с источником, чтобы получить важный вещдок для разоблачительной статьи. Он скончался не приходя в сознание 20 июня. Соратник журналиста Валерий Макеев выразил большие сомнения, что преступление может быть раскрыто.

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