Попадание химикатов в реку Рось: экологи подсчитали убыток
Результаты подсчета убытков передали в отделение полиции
Работники государственной экологической инспекции в Винницкой области подсчитали ущерб от попадания химикатов в реку Рось из перевернувшегося микроавтобуса. Об этом сообщили на странице службы в Facebook.
Отмечается, что в результате инцидента убыток составляет больше девяти миллионов гривен.
"На основании предоставленных материалов правоохранительными органами инспекцией, согласно методике расчета размеров возмещения убытков, причиненных государству вследствие нарушения законодательства об охране и рациональном использовании водных ресурсов, проведен расчет размера возмещения убытков, общая сумма которых составляет 9328617 грн.", – пишут в сообщении.
Материалы передали в Погребищенское отделение полиции Калиновского отдела полиции ГУНП в Винницкой области.
Напомним, ранее мы сообщали о результатах анализов после забора воды на границе Винницкой и Киевской областей. Как заявил представитель Винницкой ОГА, никаких опасных веществ обнаружено не было.
Сообщалось, что утечка пестицидов в реку Рось, согласно предварительному заключению следователей, произошла из-за неправильной транспортировки. Кроме того, бутыли с токсическим веществом, перевозили незакрепленными, просто в кузове микроавтобуса.
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