Скандал в Чернигове: верующие и актеры не могут поделить здание

Сегодня, 15:07

В помещении, где раньше была синагога, последние 30 лет работает театр


В Чернигове назревает скандал. Там верующие-иудеи и артисты театра не могут поделить здание старинной синагоги.

Как оказалось, актеры Черниговского молодежного театра в этом помещении работают уже тридцать лет. Но сейчас на помещение их театра  претендует иудейская община Чернигова.

"Это здание было построено в 1876-м году как хоральная синагога. Есть документы советского периода, что это синагога", – говорит Семен Бельман, председатель Черниговской областной еврейской общины.

Юридически дом принадлежит фонду коммунального имущества Черниговского облсовета.

"Если культовое сооружение – и доказано на 100 процентов, что это действительно культовое сооружение, согласно закону, граждане имеют право получить для удовлетворения своих нужд. В то же время, если там находится учреждение, то нужно обеспечить его равноценными условиями для того, чтобы оно также полноценно функционировало", – говорит директор департамента культуры и туризма, национальностей и религий Черниговской ОГА Александр Левочко.

Актеры  согласны переехать в другое здание. Но при условии, что оно будет обустроено, как положено для театра.

"Мы за то, чтобы передать это здание религиозной иудейской общине, но только после предоставления театру соответствующего капитально отреставрированного здания", – рассказал Владимир Банюк, заслуженный артист Украины.

Здание для театра до сих пор не нашли. Актеры и представители иудейской общины ссориться не хотят. Надеются, что чиновники все-таки найдут выход.

Ранее мы писали, что в Чернигове памятник Богдану Хмельницкому развернули на 180 градусов: к Киеву – передом, а к Москве – задом. Историки считают, что такой поворот – восстановление исторической справедливости.

Также известно, что Чернигов теряет свою архитектурную "изюминку". Постепенно исчезает уникальная деревянная резьба его старинных домов. Куда девают деревянные кружева с разрушающихся зданий и как можно спасти этот культурный пласт для потомков – узнавали журналисты "Сегодня".
театр, синагога, скандал, актеры, Чернигов
Источник:

"Сегодня"

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