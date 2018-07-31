Смертельное ДТП в Первомайске: грузовик снес пешехода и врезался в дом

В городе Первомайске Николаевской области 31 июля произошло смертельное ДТП: тягач Renault с полуприцепом выехал за пределы проезжей части, сбил пешехода и врезался в жилой дом.

Как сообщают Novosti-N, водитель машины с грузом комплектующих для металлопластиковых окон на спуске не справился с управлением и, не вписавшись в крутой поворот, выехал за пределы проезжей части и врезался в жилой дом, попутно снеся несколько билбордов.













В результате ДТП погиб пешеход, который в момент аварии шел по тротуару. Также стало известно, что дом, в который врезался автомобиль, частично разрушен — на него и высыпался груз из полуприцепа.

26-летний водитель фуры, житель Херсонской области, с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами госпитализирован в Первомайскую городскую больницу, его состояние расценивается как тяжелое, но стабильное. Врачи оказали ему всю необходимую помощь.

На месте происшествия работает полиция, спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы выяснить есть ли в доме люди.

Напомним, 27 июля в Одессе на перекрестке улиц Малиновского и Луганской произошло тройное ДТП, в котором один автомобиль перевернулся, а другой был отброшен в светофорный столб.

Ранее в Черкассах на пересечении улиц Черновола и Чайковского автомобиль BMW на пешеходном переходе сбил женщину с шестилетним ребенком. Позже выяснилось, что погибшие – жена и сын сотрудника полиции, а возможный виновник аварии был пьян. Водителя-харьковчанина задержали и предъявили ему обвинения.