Убийство Гандзюк: Мангеру изменили подозрение

Теперь речь идет о статье 121 ч. 2 Уголовного кодекса

Владислав Мангер. Фото: Facebook

Председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру Генеральная прокуратура объявила новое подозрение – его теперь подозревают не в заказе убийства, а в заказе избиения Екатерины Гандзюк, передает "Громадське" со ссылкой на адвоката Мангера Александра Шадрина.

Теперь речь идет о статье 121 ч. 2 Уголовного кодекса — заказе избиения. Это предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет.

Ранее Мангера обвиняли в организации убийства и умышленном убийстве, которое предусматривало лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, 6 марта Шевченковской райсуд Киева отстранил Мангера от должности, частично удовлетворив ходатайство прокуратуры, сроком на один месяц . Стоит добавить, что прокуратура требовала двухмесячного отстранения главы облсовета. По мнению обвинителей, Мангер будет давить на действующих и потенциальных свидетелей по делу и может уничтожить доказательства и препятствовать следствию.

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко, заявлял, что именно глава Херсонского облсовета заказал и организовал убийство Гандзюк. По его словам, чиновник является вершиной этого преступления, а относительно возможной причастности губернатора Херсонской области Андрея Гордеева у следствия нет доказательств.

В свою очередь сам Мангер отреагировал на подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам чиновника, он ее даже не знал и не контактировал с ней, а также пообещал не бежать из страны.

Напомним, что 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле ее дома в Херсоне. В результате женщину с ожогами 30% тела ее госпитализировали. 4 ноября она скончалась.

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