В Николаеве число госпитализированных школьников выросло до 39 – Минздрав

В Николаеве, где 400 учеников были эвакуированы из школы из-за распыленного неизвестного вещества, госпитализированы уже 39 детей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Ситуация в Николаеве: по состоянию на 16:00 21 мая во вторую городскую больницу в состоянии средней тяжести госпитализированы 39 детей. Проводится полный медицинский осмотр детей и оценивается их состояние", – говорится в сообщении.

Ранее и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун говорила о 37 детях, госпитализированных из-за отравления в результате распыления неизвестного вещества.

Как сообщалось, сегодня в Николаеве из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом из школы эвакуировали около 400 учеников. По данным ГСЧС, 32 ребенка были направлены в лечебные заведения с целью уточнения состояния здоровья.

Полиция расследует инцидент по статье о хулиганстве.

Ранее мы писали, что неизвестный распылил слезоточивый газ во время перемены в школе села Новоукраинка. В школе учатся 75 детей. Сейчас занятия приостановлены, школьников отпустили домой. В полиции отметили, что информации о пострадавших на данный момент не поступало. В школе были взяты образцы воздуха на анализ.

Напомним, 8 мая в средней школе №8 в Черкассах дети вдруг почувствовали себя плохо. Симптомы были схожи – тошнота, головная боль, головокружение. Дети начали терять сознание. Взрослые также жаловались на затруднение дыхания. В результате на больничных койках оказались более 50 человек. Большинство – дети. Одиннадцать школьников попали в реанимацию и никто не смог сказать внятно, в чем причина.