На ремонтные работы было потрачено около 70 миллионов гривен

Обрушение потолка произошло в больнице Ахтырки вскоре после ремонта / Фото: Facebook

В Сумской области через месяц после ремонта в больнице обвалился потолок https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B0%D0%BB,%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B0%D0%BB,%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 2019-07-30T16:12:02+03:00 Другие регионы На ремонтные работы было потрачено около 70 миллионов гривен

В Сумской области в недавно отремонтированном здании больницы города Ахтырка обвалился потолок. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, следствием было установлено, что капитальный ремонт, продолжавшийся несколько лет, был завершен в июле.

"Медики и пациенты всего несколько недель назад переехали в отстроенное помещение, однако сегодня, 30 июля, около 01:30 в коридоре отделения обвалился потолок. По счастливому стечению обстоятельств, обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении.

Реклама

Местной прокуратурой было открыто уголовное производство по факту нарушения при проектировании или строительстве правил, которые касаются безопасной эксплуатации зданий и сооружений, что создало угрозу гибели людей.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, на реконструкцию больницы, которая длилась много лет и проводилась на средства Фонда регионального развития, было потрачено около 70 миллионов гривен.

В настоящее время идут следственные действия, выясняются лица, из-за которых произошло ЧП. Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту возможного присвоения средств при выполнении ремонтных работ.

Также мы сообщали, что оперативники спецслужбы задержали двух руководителей одного из коммунальных предприятий Харькова на продаже дорожных материалов.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Они вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Позже некоторых из задержанных отпустили под залог.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о причастности Службы безопасности, Национального антикоррупционного бюро и Государственной фискальной службы к схемам с оборонными заказами. Позже ГБР открыло уголовное производство и начало досудебное расследование.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама