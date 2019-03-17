Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Сумской области обнаружили тысячи пачек контрабандных сигарет

Сегодня, 21:23

Злоумышленники доставляли сигареты в Украину с помощью логистических служб в один из райцентров региона

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
В Сумской области обнаружили тысячи пачек контрабандных сигарет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/872/db7/5c5872db7cc6a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/872/db7/5c5872db7cc6a.jpg Другие регионы Злоумышленники доставляли сигареты в Украину с помощью логистических служб в один из райцентров региона

В Сумской области в результате спецоперации правоохранителей разоблачили преступную группу контрабандистов сигарет, специализировавшихся на обороте табачных изделий, незаконно ввезенных в Украину вне пункта пропуска без уплаты соответствующих платежей, у которых было изъято наличных и товара в целом на 3,5 миллиона гривень.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области, установлено, что указанный товар злоумышленники доставляли с помощью логистических служб в один из районных центров региона, где был налажен их сбыт.

Читайте также

"В пятницу, 15 марта, проведено 5 санкционированных обысков по месту проживания фигурантов и нежилых помещениях, которые они использовали. Во время указанных следственных действий обнаружены и изъяты 21 тысяча пачек сигарет, денежные средства в иностранной валюте в эквиваленте 2,8 миллиона гривень и электронное устройство для счета наличности", – отмечает пресс-служба ведомства.

Досудебное следствие по ч. ч. 1, 2 ст. 204 (незаконное хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 199 (хранение, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт марок акцизного налога) УК Украины продолжается, устанавливается точное количество лиц, причастных к незаконному обороту табачных изделий, а также решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.

Напомним, ранее во Львовской области на пункте пропуска Краковец пограничники обнаружили сразу два тайника с контрабандными сигаретами, которые были оборудованы в микроавтобусах.

Спрятанные сигареты различных марок были найдены в двойном потолке и днище – там нашли свыше двух тысяч пачек, а уже через несколько часов еще сотню блоков – около тысячи пачек – обнаружили в топливном баке другого микроавтобуса. Контрабандный товар был конфискован, а водителей теперь ожидает суд.

Также мы писали о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег сигареты, контрабанда, сумская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Сумской области обнаружили тысячи пачек контрабандных сигарет". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Донбассе перехватили табачную контрабанду: опубликованы фото

15 марта, 17:17

Пограничники на Донбассе задержали контрабандистов с грузом сигарет

Из Украины пытались вывезти уникальный томик Франко, часы и картину

15 марта, 14:00

Супружеская пара прихватила с собой в Беларусь еще несколько предметов старины

В Греции сняли обвинения с украинских моряков, которых подозревали в контрабанде взрывчатки

9 марта, 13:34

Двое украинцев, жители Измаила и Одессы, были освобождены в Греции

В Сумской области СБУ разоблачила таможенников-контрабандистов

6 марта, 14:36

При задержании у таможенников изъяли товара на три миллиона гривен

Израильтянин хотел ввезти в Украину зубных имплантов на полтора миллиона гривен

5 марта, 17:16

Туриста задержали в аэропорту Львова

Украинские пограничники задержали иностранца со старинными монетами

5 марта, 16:29

Стоимость старинных предметов установит экспертиза

Катя Кищук показала голую грудь

Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой

Умерла Юлия Началова: последнее фото певицы в Instagram

Документалка про менструацию получила Оскар

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Идеальный вес женщины (таблица)

12 дизайнерских находок для обустройства кухни

Почему Быстрицкая не хотела целоваться с Глебовым на съемках
Загрузка...

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

15 марта, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Почему стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают

15 марта, 07:39

В Луганской и Донецкой областях строятся только частники, а в Киеве квартиры самые тесные

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

15 марта, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Наталья Могилевская показала редкий семейный снимок

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

MARUV пригласили на концерт для организаторов съезда Евровидения