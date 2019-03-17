В Сумской области обнаружили тысячи пачек контрабандных сигарет
Злоумышленники доставляли сигареты в Украину с помощью логистических служб в один из райцентров региона
В Сумской области в результате спецоперации правоохранителей разоблачили преступную группу контрабандистов сигарет, специализировавшихся на обороте табачных изделий, незаконно ввезенных в Украину вне пункта пропуска без уплаты соответствующих платежей, у которых было изъято наличных и товара в целом на 3,5 миллиона гривень.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области, установлено, что указанный товар злоумышленники доставляли с помощью логистических служб в один из районных центров региона, где был налажен их сбыт.
"В пятницу, 15 марта, проведено 5 санкционированных обысков по месту проживания фигурантов и нежилых помещениях, которые они использовали. Во время указанных следственных действий обнаружены и изъяты 21 тысяча пачек сигарет, денежные средства в иностранной валюте в эквиваленте 2,8 миллиона гривень и электронное устройство для счета наличности", – отмечает пресс-служба ведомства.
Досудебное следствие по ч. ч. 1, 2 ст. 204 (незаконное хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 199 (хранение, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт марок акцизного налога) УК Украины продолжается, устанавливается точное количество лиц, причастных к незаконному обороту табачных изделий, а также решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.
Напомним, ранее во Львовской области на пункте пропуска Краковец пограничники обнаружили сразу два тайника с контрабандными сигаретами, которые были оборудованы в микроавтобусах.
Спрятанные сигареты различных марок были найдены в двойном потолке и днище – там нашли свыше двух тысяч пачек, а уже через несколько часов еще сотню блоков – около тысячи пачек – обнаружили в топливном баке другого микроавтобуса. Контрабандный товар был конфискован, а водителей теперь ожидает суд.
Также мы писали о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".
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