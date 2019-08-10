В Житомирской области на взятке погорел чиновник

Фото: ГПУ

В Житомирской области военная прокуратура Центрального региона задержала председателя Коростенского районного совета, который требовал 1 тыс. долл. взятки за сдачу в аренду больничных помещений. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Установлено, что в начале августа председатель райсовета требовал от физического лица – предпринимателя 1 тыс. долл. за обеспечение победы предпринимателя в конкурсе и утверждение договора аренды помещений Коростенской клинической больницы.

"Получение вознаграждения задокументировано негласными следственными действиями, после чего взяточник задержан", – сказано в сообщении.

Реклама

Задержанному готовятся сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

Напомним, не так давно в Краматорске в вымогательстве и получении взятки разоблачили первого заместителя начальника Главного управления Госгеокадастра в Донецкой области.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама