Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Выборы-2019: в Полтаве задержали девушку за фото своего бюллетеня

21 июля, 10:06

Нарушительница сфотографировала бюллетень в кабинке для голосования

Фото: Getty Images

В Полтаве на избирательном участке во время голосования на внеочередных выборах народных депутатов девушка сфотографировала свой бюллетень в кабинке для голосования. Об этом сообщает Опора.

Как сообщил в ведомстве, на участок №531216 (проспект Первомайский, 10, Полтава) около 8:35 в кабинку для голосования зашла девушка, после чего было видно вспышку камеры на телефоне. Ее задержали представители полиции.

Читайте также

Согласно части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Украины умышленное нарушение тайны голосования при проведении выборов или референдума наказывается штрафом от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или же ограничением свободы на срок до трех лет.

Также мы писали, что в Житомирской области члены одной из участковых избирательных комиссий испортили более 700 бюллетеней, поставив штамп "выбыл" напротив другого кандидата.

Кроме того, селе Городище Житомирского района бюллетени на участок привезли из соседнего села. Глава комиссии пояснила, что их больше негде было хранить.

На выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидата: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег нарушения, Полтава, бюллетень, вспышка, кабинка, выборы 2019

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы-2019: в Полтаве задержали девушку за фото своего бюллетеня". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Чернигове избиратель бросил в урну незаполненные бюллетени

Сегодня, 10:00

Ему тщетно пытались помешать

Выборы-2019: в Киеве работают все избирательные участки

Сегодня, 09:32

36 тысяч граждан сменили свое место голосования на столицу

Избирательные участки без барьеров: как голосуют люди с инвалидностью

Сегодня, 09:29

60 процентов участков удалось оборудовать пандусами

Почему кандидаты в депутаты не обязаны отчитываться о своих доходах

Сегодня, 09:03

Узнать, кем являются кандидаты в депутаты и как они зарабатывают, избирателям будет нелегко

Как есть жареную картошку и не толстеть

Гройсман рассказал о цене на газ для населения осенью

Появилось интересное видео об “украинском Javelin”

Виды окрашивания, которые сделают тебя визуально моложе

Досрочное снятие денег с депозита: когда Банк может разрешить

10 самых живучих мифов об уходе за кожей

Когда с венами проблемы. Можно ли заниматься бегом?

Израильские ученые разработали модель матки человека

45-летняя Виктория Бекхэм появилась на обложке VOGUE Germany

Какао - кладезь витаминов: главные плюсы продукта

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

6 преимуществ Lexus UX для женщины

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

Сегодня, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

Вчера, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления в 2019 году

19 июля, 07:00

Экономнеделя на двоих на наших курортах стартует от 2,5 тысячи грн, а люкс — от 22 тысяч

Почему сахар — не яд и от него нельзя отказываться: советы

Велосипедистка дня: психолог и предприниматель Джулия Эстер

Проценты по депозитам: Как банки Украины будут их менять
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь