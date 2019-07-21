Выборы-2019: в Полтаве задержали девушку за фото своего бюллетеня

Нарушительница сфотографировала бюллетень в кабинке для голосования

Фото: Getty Images

В Полтаве на избирательном участке во время голосования на внеочередных выборах народных депутатов девушка сфотографировала свой бюллетень в кабинке для голосования. Об этом сообщает Опора.

Как сообщил в ведомстве, на участок №531216 (проспект Первомайский, 10, Полтава) около 8:35 в кабинку для голосования зашла девушка, после чего было видно вспышку камеры на телефоне. Ее задержали представители полиции.

Согласно части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Украины умышленное нарушение тайны голосования при проведении выборов или референдума наказывается штрафом от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или же ограничением свободы на срок до трех лет.

Также мы писали, что в Житомирской области члены одной из участковых избирательных комиссий испортили более 700 бюллетеней, поставив штамп "выбыл" напротив другого кандидата.

Кроме того, селе Городище Житомирского района бюллетени на участок привезли из соседнего села. Глава комиссии пояснила, что их больше негде было хранить.

На выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидата: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

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