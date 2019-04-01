Выборы в Черкассах: нарушения зафиксировали после закрытия участков

Некоторые избирательные комиссии проставляли подписи задним числом

Выборы в Черкассах: нарушения зафиксировали после закрытия участков 2019-04-01T10:53:00+03:00 Другие регионы Некоторые избирательные комиссии проставляли подписи задним числом

Как выяснилось, после полуночи первые протоколы привозили в окружные избирательные комиссии с нарушениями: их зафиксировали наблюдатели ОПОРЫ. По их данным, на два окружных избиркома доставляли пакеты с протоколами участковых комиссий без подписей членов участковой избирательной комиссии. Кроме того, некоторые комиссии проставляли подписи задним числом.

Все несоблюдения норм зафиксировали правоохранители. На сегодня они открыли четыре уголовных производства о нарушении избирательного законодательства.

Напомним, вчера в 20:00 завершилось голосование в первом туре. Явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%)/

Так, по состоянию на 09:30 утра ЦИК обработал 57% бюллетеней. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,28% голосов (проголосовали за него 3,1 млн человек), далее Петр Порошенко – 16,49% (почти 1,7 млн), Юлия Тимошенко – 13,08% (1,34 млн). Также читайте как голосовали регионы, где и кого из кандидатов поддерживали больше.

В свою очередь в гражданской организации ОПОРА называли самые распространенные нарушения на выборах президента Украины. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня.

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