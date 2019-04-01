Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,21
30,57
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Выборы в Черкассах: нарушения зафиксировали после закрытия участков

Сегодня, 10:53

Некоторые избирательные комиссии проставляли подписи задним числом

Выборы в Черкассах: нарушения зафиксировали после закрытия участков Другие регионы Некоторые избирательные комиссии проставляли подписи задним числом

Первый тур президентских выборов в Украине завершился, но в Черкассах проблемы начались уже после закрытия участков.

Как выяснилось, после полуночи первые протоколы привозили в окружные избирательные комиссии с нарушениями: их зафиксировали наблюдатели ОПОРЫ. По их данным, на два окружных избиркома доставляли пакеты с протоколами участковых комиссий без подписей членов участковой избирательной комиссии. Кроме того, некоторые комиссии проставляли подписи задним числом.

Все несоблюдения норм зафиксировали правоохранители. На сегодня они открыли четыре уголовных производства о нарушении избирательного законодательства.

Напомним, вчера в 20:00 завершилось голосование в первом туре. Явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%)/

Так, по состоянию на 09:30 утра ЦИК обработал 57% бюллетеней. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,28% голосов (проголосовали за него 3,1 млн человек), далее Петр Порошенко – 16,49% (почти 1,7 млн), Юлия Тимошенко – 13,08% (1,34 млн). Также читайте как голосовали регионы, где и кого из кандидатов поддерживали больше.

В свою очередь в гражданской организации ОПОРА называли самые распространенные нарушения на выборах президента Украины. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, нарушения, Черкассы, опора

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы в Черкассах: нарушения зафиксировали после закрытия участков". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЦИК: Давления на военнослужащих в ООС во время голосования не было

Сегодня, 10:54

Также не подтвердились опасения относительно применения админресурса

На Закарпатье автомобиль, перевозивший бюллетени, попал в ДТП

Сегодня, 10:39

В результате аварии председатель комиссии получила телесные повреждения

Выборы президента – онлайн: главные подробности, фото и видео

Сегодня, 10:34

Более 17 миллионов украинцев проголосовали на выборах президента

ЦИК считает голоса: официальные результаты выборов

Сегодня, 11:10

Данные по результатам первого тура обновлены

Кто из звезд не сумел сохранить свою блестящую внешность

Прожив 10 лет за границей, Дорошина вернулась другим человеком

Понедельник – день тяжелый: шуточная подборка к первому апреля

Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы

Лечащий врач Юлии Началовой назвал причину ее смерти

«Там ничего нет»: Божена Рынска перенесла клиническую смерть

Кирилл Сафонов попался на измене

Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак

Марина Неелова: роман с Гарри Каспаровым и рождение ребенка

Может быть много сюрпризов: Айвазовская о 2-ом туре выборов
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Вчера, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Вчера, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

За счет чего богатеют миллионеры Украины: ГФС раскрыла подробности

Вчера, 07:00

Люди декларируют доходы от бизнеса, наследства, продажи и аренды

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

30 марта, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Измены и разводы: чем обидели мужчины сестер Арнтгольц

Каким бизнесом владеет Лев Лещенко

Заворотнюк показала первое фото недавно родившейся дочери