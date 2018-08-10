ДТП под Запорожьем: врачи рассказали о состоянии пострадавших

Сегодня, 21:44

В областную клиническую больницу поступили 8 пострадавших, 7 из которых взрослые и один ребенок, состояние которого оценивается как крайне тяжелое

фото Наше Місто
фото Наше Місто

Трое пострадавших в ДТП на трассе в Запорожской области находятся в реанимации, один из них – ребенок 2011 года рождения. Его состояние крайне тяжелое. Об этом сообщил главный врач Запорожской областной клинической больницы Игорь Шишка журналистам.

По его словам, в областную клиническую больницу поступили 8 пострадавших, 7 из которых взрослые и один ребенок, состояние которого оценивается как крайне тяжелое.

На данный момент за жизнь ребенка борются бригады врачей анестезиологов и реаниматологов. У него уже была остановка сердца.

Еще двое пострадавших (взрослых) находятся в реанимации. Остальные госпитализированные поступили в отделения хирургии, нейрохирургии и травматологии.

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Известно, что все люди, которые пострадали в ДТП, были направлены в три медицинских учреждения – Запорожскую областную клиническую больницу, Васильевскую райбольницу и 5-ю горбольницу Запорожья.

Напомним, сегодня, 10 августа, на трассе "Харьков-Симферополь" произошло столкновение грузового автомобиля "КамАЗ" с микроавтобусом. В результате ДТП микроавтобус перевернулся. Погибли шесть человек, еще 12 – получили травмы. Среди погибших – пять детей. За рулем грузового автомобиля находился 31-летний житель Краматорска Донецкой области.

Сейчас следователями принято решение задержать водителя грузовика "КамАЗ" в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Кроме того, полиция открыла "горячую линию" для родных пострадавших во время аварии на трассе Харьков-Симферополь в Запорожской области.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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