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Мэр Бердянска уехал с воскресных торжеств на "скорой"

8 июля, 17:04

Ему стало плохо на праздновании Дня ВМС Украины

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

В Бердянске Запорожской области госпитализирован мэр города Владимир Чепурной. Ему стало плохо в воскресенье во время торжеств в порту по случаю Дня Военно-Морских Сил Украины. Мэра забрала карета скорой помощи.

Как сообщает Бердянск 24 со ссылкой на заместителя мэра Юлию Дойнову, медики оказали 64-летнему Чепурному всю необходимую помощь, его состояние нормализовалось и чувствует он себя хорошо. Но врачи настоятельно рекомендуют мэру остаться на больничном, чтобы восстановиться полностью.

Как сообщалось, в Азовском море возле Бердянска обнаружен возбудитель холеры.

Также мы сообщали, что депутаты Бердянского горсовета Запорожской области решили обратиться к президенту Владимиру Зеленскому, а также в Кабмин и Верховную Раду с просьбой помочь выделению из Резервного фонда госбюджета 83,7 млн грн на капремонт городского канализационного коллектора.

Депутаты предостерегали, что курортный сезон в Бердянске может быть сорван из-за проблем с коллектором.

В январе 2019 года в Бердянске произошла авария на центральном канализационном коллекторе, в результате чего более половины населения – более 60 тыс. человек остались без воды.

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Тег мэр, Бердянск, скорая помощь, ВМС Украины

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