На Запорожской АЭС экстренно отключили энергоблок из-за дефекта

На Запорожской атомной электростанции, где ранее для проведения ремонта был отключен один из энергоблоков, произошла авария, вынудившая экстренно отключить еще один энергоблок.

Как сообщили в пресс-службе АЭС, причиной отключения стал серьезный дефект трубопровода автономного контура в Третьем главном насосе, обеспечивающем циркуляцию. На место происшествия была вызвана бригада инженеров, которые уже приступили к работе.

Как стало известно, на ремонт повреждения уйдет не менее пяти дней, и его снова подключать к сети не ранее 28 сентября. На данный момент работает три из четырех энергоблоков общей мощностью в 2730 МВт.

При этом радиационный фон в зоне расположения АЭС и на прилегающей территории радиусом в три километра составляет 8-12 микрорентген в час – этот показатель соответствует естественным показателям радиационного фона.

Напомним, в мае 2018 года Запорожская АЭС отключала второй энергоблок от сети для проведения текущего ремонта. По информации Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ), блок был отключен для выяснения причины повышения аэрозольной активности под герметической оболочкой реакторной установки.

Также мы сообщали об аварийном отключении энергоблока на Хмельницкой АЭС. При этом показатели радиационного, противопожарного и экологического состояния на площадках всех АЭС страны оставались в пределах нормы.

Сообщалось также, что второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции был отключен от сети для проведения планового ремонта.