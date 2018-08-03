В бердянском суде озвучили основную версию убийства "Сармата"

Во время избрания меры пресечения для одного из главных подозреваемых в деле об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко была озвучена основная версия досудебного следствия.

Как сообщает местное издание pro.berdyansk.biz, полиция и прокуратура считают, что Виталия Олешко убили на почве личных неприязненных отношений в связи с имеющимися противоречиями в предпринимательской деятельности.

"Сейчас подозрения указывают на то, что мотив – это предпринимательская деятельность, но на данный момент следственные действия продолжаются, допрашиваются все очевидцы и мотив может быть дополнительно установлен", – сказал следователь полиции Алексей Мартемьянов.

Напомним, сегодня суд избрал первому подозреваемому Артему Матюшину меру пресечения в виде содержания под стражей на срок в 60 дней. Потом меру пресечения избрали для второго подозреваемого Николая Ломако. Позже стало известно об аресте на два месяца еще одного участника нападения - Александра Обухова.

Отметим, что всего по подозрению в нападении на Олешко были задержаны пять человек – четверо жителей Днепра и Днепропетровской области, а пятым оказался жителем Бердянска.

Ранее народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что один из главных подозреваемых, Артем Матюшин, оказался бывшим снайпером батальона "Торнадо".

Больше об этом резонансном убийстве смотрите в материале сайта "Сегодня": Резонансное убийство ветерана АТО в Бердянске: главные подробности, фото и видео.