На участках в Харькове порвали три бюллетеня

Инциденты произошли в двух районах города

Харьковская полиция сообщает о первых нарушениях на избирательных участках.

Так, к правоохранителям обратились представители ОИК, расположенной в Киевском районе с заявлением о том, что на их глазах пьяный мужчина разорвал свой бюллетень и выбросил его возле урны.

Полицейские, которые дежурят на участке, остановили действия 59-летнего нарушителя. В данный момент на месте работает следственно-оперативная группа.

Два аналогичных факта были зарегистрированы и в Индустриальном районе города, отмечает сайт Нацполиции.

Как сообщалось, в Ровно кандидат в нардепы выложил в сети фото своего бюллетеня.

Кроме того, в Житомирской области возле избирательного участка задержали вооруженных людей.

Также в Житомирской области бюллетени на участок привезли из соседнего села.

Ранее в Житомирской области члены комиссии испортили более 700 бюллетеней.

А в Чернигове нетрезвый избиратель бросил в урну пустые бюллетени.

Также мы сообщали, что в Днепре случился пожар на одном из участков.

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