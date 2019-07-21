На участках в Харькове порвали три бюллетеня
Инциденты произошли в двух районах города
Харьковская полиция сообщает о первых нарушениях на избирательных участках.
Так, к правоохранителям обратились представители ОИК, расположенной в Киевском районе с заявлением о том, что на их глазах пьяный мужчина разорвал свой бюллетень и выбросил его возле урны.
Полицейские, которые дежурят на участке, остановили действия 59-летнего нарушителя. В данный момент на месте работает следственно-оперативная группа.
Два аналогичных факта были зарегистрированы и в Индустриальном районе города, отмечает сайт Нацполиции.
Как сообщалось, в Ровно кандидат в нардепы выложил в сети фото своего бюллетеня.
Кроме того, в Житомирской области возле избирательного участка задержали вооруженных людей.
Также в Житомирской области бюллетени на участок привезли из соседнего села.
Ранее в Житомирской области члены комиссии испортили более 700 бюллетеней.
А в Чернигове нетрезвый избиратель бросил в урну пустые бюллетени.
Также мы сообщали, что в Днепре случился пожар на одном из участков.
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