Путин попытается остановить войну перед своим полным поражением – три признака, что так оно и есть

В Кремле рассматривают план о том, чтобы объявить победу после установления полного контроля над Донбассом. Одновременно ищут пути для мирных переговоров с Украиной. Об этом сообщил источник Segodnya.ua

Путин понимает, что ему не победить. Поэтому он решил сменить имидж и казаться добреньким / Фото: Коллаж: Сегодня

Последние события войны в Украине косвенно указывают на то, что Путин готовится остановить свою "спецоперацию" или перейти к позиционной войне, как это было на Донбассе с 2015 года. О том же говорят источники "Сегодня" в кругах российской оппозиции. Но добродушный Путин не лучше воинственного – ведь попытка мирного урегулирования будет означать, что часть территорий Украины останется под российской оккупацией. Также открыт вопрос, насколько значительной будет эта часть.

"В Москве уже готовятся праздновать победу. Правда, что именно будут праздновать, пока неизвестно. Есть намерение заявить, что цель "спецоперации" достигнута – "мы освободили весь Донбасс и присоединили его к России". Луганская область "освобождена", теперь задача максимально быстро дойти до границ Донецкой области. И ставить точку или многоточие. Что делать с югом Украины, пока неясно – там наступают ВСУ, в России это скрывают. В любом случае у Путина появилось новое намерение – остановить войну", – говорит источник "Сегодня" в оппозиционных кругах.

Осведомленность источника в данном случае не так уж важна. То, что он говорит, – это версия или просто слух. Но есть три признака, которые подтверждают достоверность сказанного.



Признак 1. Российский диктатор вдруг стал спокойным и добродушным

Риторика российкого фюрера внезапно изменилась. Еще в начале мая он выглядел злобным, нервным. Но в конце июня вдруг стал… добродушным, что ли.

Это особенно заметно во время его визита в Ашхабад. "В июне мы получили нового Путина: расслабленного, спокойного, уверенного в своих действиях", – написала в своем аналитическом материале американская газета The New York Times. Журналисты предполагают – Путин теперь, видимо, уверен в своей победе.

Путин теперь старается выгглядеть добреньким дедушкой, заботящимся о безопасности внучков. Этот имидж он прихватил с собой и во время поездки по Средней Азии / Фото: РИА Новости

Однако можно предположить, что Путин придумал, что считать победой – и теперь в этой победе он уверен. Такой победой является захват Донецкой и Луганской областей в их административных границах. Осуществив этот захват, он попытается начать мирные переговоры.

Признак 2. Путин угомонил своего "дартвейдера" Суровикина

Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов 4 июля объяснил, с чем связаны ожесточенные ракетные обстрелы мирных граждан Украины, начавшиеся в конце июля.

"Сменился руководитель, как они говорят, "специальной военной операции" в Украине, им стал командующий воздушными силами. Он умеет воевать бомбардировщиками и ракетами, вот он делает то, что умеет", – объяснил Буданов.

Стоит отметить, в данном случае Кирилл Буданов повторил содержание материала Segodnya.ua "52 ракетных удара за одну ночь – у орды путина новый командующий". Статья была опубликована 26 июня.



Мы пойдем дальше ГУР и поделимся еще одним инсайдом из РФ: Путин имел разговор с Суровикиным. Вероятно, этот разговор произошел утром 3 июля, вскоре после обстрела российского Белгорода.

В украинских медиа Суровикина уже прозвали генералом геноцида. В российских пабликах его называют дартвейдером, потому что он командует несуществующими космическими войсками / Фото: Glavred

Этот обстрел, вероятно, был российской провокацией. То есть организовали его, скорее всего, сами российские генералы, вероятно, не согласовав с их "верховным главнокомандующим".

Но что-то пошло не по плану. Жители Белгорода сами опубликовали в соцсетях фрагменты ракеты, обнаруженной недалеко от эпицентра разрушений. Эта ракета была российской.

Провокация давала карт-бланш оркам – бомбить Украину в ответ сколько угодно. Кстати, примечательно, что 3 из 5 погибших в Белгороде – граждане Украины.

Однако итогом стало неожиданное заявление представительницы МИД РФ Захаровой о том, что никакой "ответки" не последует. И это вряд ли потому, что сценарий провокации в Белгороде грешил нестыковками. Ведь раньше Россия никогда не придавала значения подобным мелочам. Просто Путину уже невыгодно накалять ситуацию.

Заявлению Захаровой предшествовала беседа Путина и Суровикина в режиме онлайн. Говорят, "дартвейдера" попросили угомониться. Интенсивность обстрелов Украины действительно снизилась в начале июля. Последний раз воздушную тревогу в Киеве объявляли 28 июня. Об этом свидетельствуют данные канала Київ Цифровий. А 4 июля Путин заявил, что его оккупационным войскам после взятия Лисичанска надо отдохнуть.

Последствия взрывов в Белгороде ночью 3 июля 2022 / Фото: ТАСС Последствия взрывов в Белгороде ночью 3 июля 2022 / Фото: ТАСС Последствия взрывов в Белгороде ночью 3 июля 2022 / Фото: ТАСС 1 /3



Признак 3. Россия вывела войска со Змеиного

Контроль над островом Змеиный в ближайшей перспективе даст Украине возможность возобновить экспорт украинских товаров морским путем. Торговля морем – очень дешевая в сравнении с железнодорожными и автомобильными перевозками.

Конечно, решение вывести со Змеиного войска связано не с тем, что российские людоеды наелись и подобрели. Контингент со Змеиного вывели, потому что не в состоянии удержать остров:

Июнь был месяцем наибольшего перевеса России в войне: у Украины был дефицит вооружений, особенно тяжелой техники: танков, артиллерии, средств ПВО, ракет, авиации – так говорил Арестович.

Поставки тяжелого вооружения растут – вместе с ними растет и эффективность действий ЗСУ.

У России все меньше эффективных резервов – об этом, в частности, говорит военный аналитик Том Купер. По его словам, последняя цель РФ, на которую еще может хватить сил, – Донецкая область.

Остров Змеиный снова под контролем Украины. Это открывает возможность для возобновления экспорта из нашей страны морским путем. / Фото: Генеральный штаб ВСУ

Змеиный – не просто скала в Черном море. Его стратегическое значение гораздо выше, чем сейчас говорят. Рекомендуем статью из Зеркала недели еще 1995 года, если хотите углубиться в тему.

Приближается точка перелома

Точка перелома в войне – это когда РФ значительно израсходует свои военные ресурсы, а Украина получит достаточно оружия и техники от западных партнеров. Эта точка все ближе. Нас уже, вероятно, отделяют недели от нового поворота, который, по прогнозам Кирилла Буданова, случится в августе.

Поэтому даже отвод украинских войск от Лисичанска и Северодонецка – это победа Украины. Если правильно понимать цели.

По словам Арестовича, цели Украины в Луганской области были такие:

сковать основные силы противника;

нанести им потери;

выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны;

создать условия для наших наступательных действий на других участках фронта.

Всё это прекрасно понимают и в РФ. Там в курсе по поводу усиления ЗСУ и собственных истощающихся резервов. Поэтому логично, что Россия будет искать мирного урегулирования. Хотя неясно, о чем тут сейчас можно договориться с Украиной. Да и рано прогнозировать.

Аргументы против версии о перемирии

Такие аргументы есть, и они тоже убедительны. Наличие таких аргументов означает, что прекращение "спецоперации" и поиск мирного урегулирования – это лишь один из сценариев, который рассматривает Москва. А как говорит наш собеседник из РФ, планы Путина постоянно меняются, хоть он и говорит об их незыблемости.

Вот аргументы:

Перевод экономики РФ на военные рельсы : в Думе зарегистрирован законопроект, который позволяет принуждать бизнес выполнять госзаказы для нужд армии и спецслужб.

: в Думе зарегистрирован законопроект, который позволяет принуждать бизнес выполнять госзаказы для нужд армии и спецслужб. В Крыму проводят негласную мобилизацию – украинцев хотят заставить воевать против украинцев: там уже создана т. н. центральная призывная комиссия по мобилизации, также создаются аналогичные комиссии низших уровней.

– украинцев хотят заставить воевать против украинцев: там уже создана т. н. центральная призывная комиссия по мобилизации, также создаются аналогичные комиссии низших уровней. Градус агрессивной антиукраинской риторики необычно вырос в последнее время: к прежней когорте пропагандистов в лице Скабеевой, Соловьева, Киселева добавилась "свежая кровь" (ну, не первой свежести, конечно); то есть картинку неизбежной войны до победного конца не отменяют.

Перевод экономики на военные рельсы – этот слоган росс пропаганды вызывает ассоциацию с советскими фото времен Второй мировой. Слишком кинематографично, чтобы быть реальным. / Фото: РИА Новости

Разница между аргументами "за" и "против" вот в чем. Аргументы против – это какие-то прожекты или пустые слова. Тот же законопроект о переводе экономики на военные рельсы: когда его примут, будут ли вообще реализовывать – все это вопросы.

Возможно, подобными устрашающими жестами Россия пытается создать впечатление, что готова идти до конца. Но точный ответ на вопрос, какой путь выберет агрессор, знает, пожалуй, только сам Путин. А может, уже и он ничего не знает.