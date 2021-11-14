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Ледве тримався на ногах: у Харкові п'яний водій Mitsubishi влаштував страшну ДТП (фото, відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
14 листопада, 21:44
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Чоловік на швидкості врізався в інший автомобіль
Водій, який спричинив ДТП, був у стані сильного алкогольного сп'яніння/Колаж: Сьогодні
Водій, який спричинив ДТП, був у стані сильного алкогольного сп'яніння/Колаж: Сьогодні

У Харкові, де нещодавно водій іномарки збив двох дітей на пішохідному переході, знову сталася жахлива ДТП. Винуватець аварії був у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє Telegram-спільнота Харків 1654.

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Деталі ДТП

Водій автомобіля Mitsubishi Outlander влетів на швидкості в інший автомобіль та перекинувся. Інцидент стався неподалік восьмого хлібозаводу.

Чоловік врізався в автомобіль, який був на дорозі/Фото: Telegram/Автомобільний Харків
Чоловік врізався в автомобіль, який був на дорозі/Фото: Telegram/Автомобільний Харків

Після удару, автомобіль з п'яним чоловіком перекинувся/Фото: Telegram/Автомобільний Харків
Після удару, автомобіль з п'яним чоловіком перекинувся/Фото: Telegram/Автомобільний Харків

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П'яного водія госпіталізували/Фото: Telegram/Автомобільний Харків
П'яного водія госпіталізували/Фото: Telegram/Автомобільний Харків

На місці інциденту працюють правоохоронці та медики/Відео: Telegram/Автоомобільний Харків

Що з водієм

Водій, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду, вижив. Чоловік був настільки п'яний, що ледве тримався на ногах. За інформацією Talagram-спільноти Труха Харків, чоловік – Ковальчук Анатон Вікторович, 1996 року народження. Після ДТП його госпіталізували.

Нині водій, який спричинив ДТП, перебуває у медзакладі/Фото: Telegram/Труха Харків
Нині водій, який спричинив ДТП, перебуває у медзакладі/Фото: Telegram/Труха Харків

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14 листопада 1991. Президія Верховної Ради України схвалила постанову щодо роз’яснювальної роботи тимчасової комісії з питань Всеукраїнського референдуму.

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