Батьків 16-річного мажора з Харкова можуть притягнути до відповідальності

Їхнім діям буде надано юридичну оцінку

16-річний мажор під вартою. Фото: колаж "Сьогодні"

Батьків 16-річного мажора Миколи Харківського, котрий влаштував смертельну ДТП у Харкові, можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко на брифінгу у четвер, 28 жовтня, передає РБК-Україна.

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Подробиці

За словами Чубенка, автомобіль був придбаний батьками і використовувався за їхнього пасивного невтручання.

"Йому на момент скоєння ДТП 16 років. Особа не може у такому віці керувати автомобілем. Батьки мали розуміти, але не допустити", – сказав Чубенко.

Він додав, що буде надано юридичну оцінку діям батьків.

"Це можливо як в адміністративному напрямку – складання протоколу на батьків за невиконання батьківських обов'язків. Або в рамках кримінального провадження, тому що дії спричинили такі тяжкі наслідки, смерть людей", – повідомив речник.

Він додав, що батьків 16-річного Миколи вже допитали.

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16-річному мажору обрали запобіжний захід. Фото: колаж "Сьогодні"

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