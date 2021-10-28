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Батьків 16-річного мажора з Харкова можуть притягнути до відповідальності

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
28 жовтня, 12:21
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Їхнім діям буде надано юридичну оцінку
16-річний мажор під вартою. Фото: колаж "Сьогодні"
16-річний мажор під вартою. Фото: колаж "Сьогодні"

Батьків 16-річного мажора Миколи Харківського, котрий влаштував смертельну ДТП у Харкові, можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко на брифінгу у четвер, 28 жовтня, передає РБК-Україна.

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Подробиці

За словами Чубенка, автомобіль був придбаний батьками і використовувався за їхнього пасивного невтручання.

"Йому на момент скоєння ДТП 16 років. Особа не може у такому віці керувати автомобілем. Батьки мали розуміти, але не допустити", – сказав Чубенко.

Він додав, що буде надано юридичну оцінку діям батьків.

"Це можливо як в адміністративному напрямку – складання протоколу на батьків за невиконання батьківських обов'язків. Або в рамках кримінального провадження, тому що дії спричинили такі тяжкі наслідки, смерть людей", – повідомив речник.

Він додав, що батьків 16-річного Миколи вже допитали.

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16-річному мажору обрали запобіжний захід. Фото: колаж "Сьогодні"
16-річному мажору обрали запобіжний захід. Фото: колаж "Сьогодні"

Що відомо про ДТП?

  • У Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
  • Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювали кілька бригад швидкої допомоги.
  • З'ясувалося, що підліток на ім'я Микола раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів – "відзначився" стріляниною у магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху і матюкає поліцейських.
  • У Харкові поліція затримала 16-річного водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
  • Згодом у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
  • Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
  • Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себе за величезну суму.

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