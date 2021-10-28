Родителей 16-летнего мажора из Харькова могут привлечь к ответственности

Их действиям будет дана юридическая оценка

16-летний мажор под стражей. Фото: коллаж "Сегодня"

Родителей 16-летнего мажора Николая Харьковского, который устроил смертельное ДТП в Харькове, могут привлечь к уголовной ответственности.

Об этом сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко на брифинге в четверг, 28 октября, передает РБК-Украина.

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По словам Чубенко, автомобиль был приобретен родителями и использовался при их пассивном невмешательстве.

"Ему на момент совершения ДТП 16 лет. Лицо не может в таком возрасте управлять автомобилем. Родители должны были понимать, но не допустить", – сказал Чубенко.

Он добавил, что будет дана юридическая оценка действиям родителей.

"Это возможно как в административном направлении – составление протокола на родителей за невыполнение родительских обязанностей. Или в рамках уголовного производства, потому что действия повлекли за собой такие тяжелые последствия, смерть людей", – сообщил спикер.

Он добавил, что родителей 16-летнего Николая уже допросили.

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16-летнему мажору избрали меру пресечения. Фото: коллаж "Сегодня"

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