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Нові обстріли та ліквідація генерала РФ: головні новини України за 25 березня

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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25 березня, 22:03
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У низці міст спостерігається гуманітарна катастрофа, тим часом країни ЄС провели саміт щодо ситуації в Україні
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Російські війська продовжують обстрілювати українські міста. У Славутичі, де мешкають співробітники ЧАЕС, з'явилися російські снайпери, а ЗСУ знищили вже сьомого генерала російської армії. Розповідаємо про головні новини за 25 березня.

Оперативна ситуація

На 30-ту добу героїчного протистояння російському військовому вторгненню окупантам не вдалося досягти головних цілей – блокади Києва та виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Частково ворог досяг успіху у створенні сухопутного коридору між тимчасово окупованими АР Крим та частиною Донецької області.

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Під Харковом стався повний розгром батальйонної групи 200-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил Росії, яка 2014 року брала участь у захопленні Луганського аеропорту. Цього року після зустрічі з українським опором у групі із 648 військових вижили лише троє.

На аеродромі в Чорнобаївці ЗСУ ліквідували ще одного російського генерал-лейтенанта, командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ Якова Рязанцева.

У Славутичі працюють російські снайпери

У Славутичі на Київщині людям заборонили пересуватися містом. Все через те, що у населеному пункті працюють снайпери. У МАГАТЕ занепокоэні тим, що російські війська обстрілюють населений пункт, де мешкають співробітники ЧАЕС.

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Триває обстріл у Луганській області

Росіяни знищують енергосистему та будинки в Луганській області. Через постійні обстріли залишаються знеструмленими 35 населених пунктів – 21 повністю та 14 частково.

Газопостачання відсутнє у 27 населених пунктах – у 22 повністю та у 5 частково.

У Харкові окупанти обстріляли мирних жителів

Окупанти обстріляли з артилерії та "Градів" міську поліклініку у Харкові, де видавали гуманітарну допомогу.

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Внаслідок обстрілу четверо осіб загинули. Окрім загиблих, ще є 7 поранених.

Окупанти ховаються у Рудому лісі під Чорнобилем

Російські окупанти у Чорнобильській зоні сховалися в Рудому лісі. У цій місцевості найбільше скупчення радіації після аварії 1986 року.

Це близько 202 км² дерев, що прилягають до Чорнобильської АЕС, які прийняли на себе найбільшу частку викиду радіоактивного пилу під час вибуху реактора.

Стала відома кількість жертв бомбардування драмтеатру Маріуполя

У драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування 16 березня загинули близько 300 осіб — такі дані оприлюднила міська рада. У будівлі переховувалися близько тисячі мирних жителів, будівля використовувалась як бомбосховище.

У самому Маріуполі, який більше 3 тижнів знаходиться у блокаді, спостерігається гуманітарна катастрофа. У місті немає газу, гостро бракує продуктів, люди готують їжу на вулиці на багаттях.

Пожежа на нафтобазі у Київській області

Увечері 24 березня російські військові обстріляли село Калинівка Фастівського району. Боєприпаси влучили у нафтобазу, почалася пожежа. Станом на 6-ту ранку там все ще горіли залишки палива, але загрози, що пожежа пошириться, немає.

В окупованому Енергодарі депутати склали повноваження

Депутати Енергодарської міської ради, побоюючись того, що в окупованому ворогами місті їхні голоси можуть бути використані з примусу, склали свої повноваження.

Незважаючи на ситуацію, всі депутати продовжать займатися громадською роботою та потребами громадян, які проживають на їхніх округах.

На Луганщині почали видавати пенсії

"Укрпошта" вперше з початку повномасштабної війни проти України розпочала роботу в Луганській області. Тепер пенсіонери у цьому регіоні зможуть нарешті отримати свої гроші.

Повідомляється, що вперше з початку війни вдалося доставити пенсії, продукти харчування та інші товари першої потреби до населених пунктів Луганської області.

В Україні підрахували втрати РФ

Минулої доби, 24 березня, російські війська, що вторглися на територію України місяць тому, втратили ще кількасот своїх солдатів.

Загалом за час війни ЗСУ, за останніми підрахунками, ліквідували понад 16 тисяч російських солдатів. Також знищено п'ять кораблів, понад 500 танків, 115 літаків та 135 вертольотів та безліч іншої техніки.

В ООН оприлюднили жертви серед мирних жителів

З початку війни РФ проти України (24 лютого) загинули 1035 мирних українців, ще 1650 дістали поранення, повідомило Управління верховного комісара ООН з прав людини.

Більшість людей загинула від зброї вибухової дії – важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет та авіаударів.

Водночас в Офісі генпрокурора України повідомили, що в Україні внаслідок збройної агресії РФ за місяць загинуло 135 дітей, ще 184 дитини отримали поранення.

Десять країн розпочали розслідування про війну в Україні

Вже десять країн розпочали свої власні розслідування війни в Україні, повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова

Це наша держава, а також Литва, Польща, Словаччина, Естонія, Німеччина, Швеція, Латвія, Норвегія та Франція.

Саміт країн ЄС щодо України

Голови країн Європейського Союзу провели саміт, на якому висловили підтримку Версальської декларації та визнали європейський вибір України відповідно до положень Угоди про асоціацію.

ЄС і надалі надаватимуть Україні, яка більше місяця протистоїть вторгненню РФ, політичну, фінансову та гуманітарну допомогу.

Також там нагадали, що запровадили потужні санкції проти Росії із метою позбавити її ресурсів для подальшої агресії проти нашої країни.

Угорщина відмовилася допомагати Україні

Угорщина прикладає масу зусиль, щоб не бути втягнутою у війну, тому не піде на прохання української сторони. Вона не відмовлятиметься від російського газу та нафти, а також категорично проти транзиту зброї своєю територією. Про це заявив голова МЗС Угорщини Петер Сіярто.

ЗМІ повідомили про смерть Жириновського

У Мережі вранці з'явилася інформація про смерть лідера ЛДПР Володимира Жириновського. Крім телеграм-каналів, про це написав сенатор Олександр Пронюшкін, але незабаром видалив це повідомлення.

Проте влада спростовує цю інформацію. Зокрема, речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що політик живий.

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Історії звитяг
Наталія Пісоцька – вихователька центру реабілітації дітей-сиріт у Чернігові. Майже місяць прожила з 30-ма малюками (від 3-х років) у підвалах, доглядала їх, заспокоювала, коли місто запекло бомбили. Зуміла за допомогою військових вивезти дітей до Карпат, одного з місцевих санаторіїв. Читайте розповідь цієї дивовижної жінки, клікнувши тут.
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Олег Свинчук - 19-річний боєць 14-ї окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого. Проявив неймовірну мужність та військову майстерність, прикриваючи відхід побратимів під час раптового прориву окупантів на півночі країни. Після прямого влучання з його танку зірвало башту, здетонував боєкомплект… Герой України. Посмертно.

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Зараз час ставати до роботи та відновлювати економіку. Для України важливе кожне підприємство, що продовжує працювати, а щоб ті, хто зупинили діяльність - її відновили.

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