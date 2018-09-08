Аферы в онлайн-шопинге: 5 самых распространенных схем и обойти обман

С каждым годом онлайн-шопинг набирает популярности: как ни крути, а делать покупки, сидя на диване, действительно удобно. Можно сравнить цены на разных ресурсах, выбрать самый дешевый вариант и заказать доставку домой. Но есть один существенный минус — мошенники. Они особенно полюбили интернет из-за анонимности и разработали множество схем, с помощью которых наживаются на украинцах. Сеть полнится фейковыми онлайн-магазинами и несуществующими товарами. Мы разобрались, как правильно продавать и покупать в интернете, чтобы не стать жертвой аферистов.

Наши эксперты:

Ярослав Куц , адвокат, глава Адвокатского объединения "А2КТ"

, адвокат, глава Адвокатского объединения "А2КТ" Инна Музычук , пресс-служба ПриватБанка

, пресс-служба ПриватБанка Игорь Сыроватно, директор департамента клиентского сервиса крупной интернет-площадки объявлений о продаже товаров

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Аферы на отдыхе: 6 самых распространенных ловушек и как в них не попасть

Схема №1: Фейковый магазин

Излюбленная схема мошенников — создание фейковых интернет-магазинов. Чтобы "открыть" такой, особых знаний не нужно: есть множество специальных сервисов, с помощью которых даже школьник сможет сконструировать сайт. Дальше остается добавить картинки товаров, написать пару хороших отзывов — и поставить привлекательно низкие цены. Любители халявы не заставят ждать!

Другая популярная схема — магазины-подделки знаменитых брендов. После того, как многие компании открыли ресурсы для онлайн-покупок, даже их постоянные клиенты перебрались в сеть. Тем более что при оформлении заказа через интернет нередко предоставляют дополнительную скидку. Тут аферистам нужно лишь скопировать известный сайт, и вести "торговлю" от их имени. Сайты-подделки внешне похожи на оригинальные и могут отличаться лишь одной буквой в адресной строке. Цены здесь будут ниже рыночных, а чтобы вы не закрыли страницу, предложат завлекающий бонус — например, скидку при покупке прямо сейчас. Невнимательный покупатель не заподозрит обман, сразу оплатит покупку и будет ожидать доставку.

Кстати: чтобы выиграть время, аферист может "отсрочить" доставку на несколько дней, рассказав о проблемах с поставщиками. А потом — просто исчезнет, вместе с фиктивным сайтом и деньгами.

Что делать?

Распознать фейковый магазин не всегда легко, но есть признаки, которые должны вас насторожить.

Во-первых — примитивный дизайн сайта. Аферисты не заморачиваются с оформлением площадки: они используют бесплатные шаблоны на одну страницу, не добавляют описание товаров.

Во-вторых, мошенники указывают минимум контактов, — например, только электронную почту или скайп. Но интернет-магазин без номера телефона оторван от реальности, и найти владельца будет практически невозможно. Поэтому чем больше способов связаться с компанией, тем лучше. Кстати: если номер телефона есть, но из трубки доносятся невнятные ответы, вы попали на мошенника. Менеджер настоящего магазина будет вежлив и нормально проконсультирует, ведь в его интересах продать. Желательно, чтобы был указан физический адрес (шоурума или даже склада), и возможность самовывоза. Если единственный способ получить товар — почтовая пересылка, скорее всего, магазин фейковый.

"На сайте должны быть данные о субъекте хозяйствования: код ЕГРПОУ и расчетные счета, — добавляет Ярослав Куц. И советует анализировать рыночные цены. — Невероятные акции, скидки и чересчур навязчивая контекстная реклама должны вызвать сомнения. Если товары дешевле на 20—25%, чем на других ресурсах — велика вероятность, что вас обманут".

Почитайте отзывы не только на платформе, но и на независимых форумах. Чтобы вычислить "подделку" известного бренда, проверьте адрес регистрации домена — например, с помощью сайта www.imena.ua. Вбиваете в строку поиска онлайн-магазин — и узнаете дату регистрации и другие данные, с помощью которых можно определить, не "однодневка" ли это. Нашли поддельный сайт?

"Сообщите о фейке реальному собственнику бренда. Он может инициировать уголовное преследование за нарушение авторских прав, — говорит Ярослав Куц. — А вот обращаться в полицию нет смысла — они не могут реагировать до тех пор, пока не произойдет факт завладения чужим имуществом".

Схема №2: Эксклюзив из соцсетей

Торговля в социальных сетях приобрела невиданные масштабы: все потому, что это намного легче, нежели открывать интернет-магазин. Достаточно создать отдельную страницу, наполнить товарами и начать продавать. И многие люди действительно честно отсылают покупателям товары. Но есть в этом "бизнесе" и обманщики, которые в прямом смысле слова продают воздух. Завлекают они, как правило, низкими ценами, а доступность товаров объясняют просто — имеют прямые договоренности с производителем и не платят за аренду помещения под магазин, а поэтому могут позволить снизить цену. Как правило, продавцы из социальных сетей просят полную предоплату на банковскую карту. Но стоит оплатить товар, как аферист перестанет отвечать на сообщения и брать трубку. Некоторые подолгу обманывают людей, удаляя негативные отзывы и блокируя страницы пострадавших.

Что делать?

По словам юристов, продавцы из социальных сетей — это в принципе недобросовестно.

"Они не регистрируются как субъекты хозяйствования, а поэтому к ним невозможно применить санкции Закона "О защите прав потребителей", — поясняет Ярослав Куц.

Но если вы любите покупать в соцсетях, обязательно придерживайтесь следующих правил.

"Прежде всего, обратите внимание на дату создания профиля. Зачастую мошеннические странички — это профили-однодневки", — говорит Инна Музычук.

Обязательно изучите отзывы и почитайте комментарии под разными записями. Отзывов вовсе нет? Велика вероятность, что вы попали на мошенника! Если же отзывов немного и все позитивные — попробуйте проверить подлинность людей, их оставивших.

Например

Спрашивайте у комментатора о деталях покупки или эксплуатации товара. Также не помешает заглянуть в черный список продавцов в интернете, и сделать это надо непосредственно до совершения оплаты.

Больше всего вас должна насторожить полная предоплата товара, особенно на кошелек электронной платежной системы: по банковским реквизитам легче установить личность продавца, в то время как электронные платежи отследить непросто. Лучше всего пользоваться услугой "наложенный платеж" — когда всю сумму за товар и пересылку вы платите непосредственно при получении на почте.

"Если был факт мошенничества, но товар не получен, а продавец пропал, обязательно напишите заявление в полицию и уведомите банк о мошеннической операции (иногда предусмотрено возвращение денег)", — говорит Ярослав Куц.

Схема №3: Отдам даром

В интернете существуют целые площадки и отдельные группы в соцсетях, где участники предлагают отдать даром ненужные им вещи. Мол, мне больше не нужно, а другому может пригодиться, сделаю доброе дело. Здесь отдают все что угодно: от детских игрушек, посуды и старой мебели до бытовой техники. Чтобы получить вещь, необходимо оставить комментарий под записью, поставить лайк, сделать перепост на свою страницу. По истечении определенного времени благотворитель выбирает одного человека и договаривается с ним о сделке. В теории все идеально, но на практике желающий даром получить тумбочку или смартфон зачастую лишается своих денег.

Как это работает? Например, в объявлении написано, что абсолютно бесплатно отдадут исправный, но устаревший компьютер. Когда позвоните — попросят скинуть на банковскую карту 150—200 гривен за пересылку. На первый взгляд все логично — не будет же чужой человек за свой счет отправлять вам товар. Но как только совершите оплату, "продавец" бесследно исчезнет, удалив объявление.

Что делать?

Всегда ли обманывают в таких группах? Специалисты говорят — не всегда, но очень часто! Чтобы не попасться на крючок мошенников, лучше всего не вестись на халяву. Но если хотите испытать судьбу, придерживайтесь следующих правил. Во-первых, обратите внимание на площадку: если все честно, комментарии будут открыты, а "благодетель" будет отвечать на вопросы желающих получить вещь даром. Во-вторых, проверьте уникальность фотографий с помощью поиска картинок. Кстати, это нужно сделать и тогда, когда ищете товары на различных сервисах покупки и продажи.

"Недобросовестные пользователи вместо реального фото товара размещают картинку из интернета, чтобы сделать объявление более привлекательным", — рассказывает Игорь Сыроватно.

Хотите убедиться, что у благодетеля или продавца действительно есть товар? Попросите его сделать дополнительную фотографию.

"А еще — задавайте дополнительные вопросы о состоянии товара, его размерах, — советует Игорь. — Заинтересованный продавец всегда пойдет навстречу, а вот мошенник может и не дать детальную информацию".

Независимо от того, отдают бесплатно или вы покупаете вещь, старайтесь встретиться лично для осуществления сделки. Нет такой возможности? Предложите наложенный платеж.

"У нас, например, есть услуга "Доставка", которая была запущена с целью обезопасить всех участников сделки: покупатель вносит данные своей карты и нужная сумма блокируется, а продавец получает деньги только после того, как товар будет получен и проверен в отделении почты. Если товар все-таки не подошел — предприятие компенсирует расходы на обратную доставку продавцу", — рассказывает Игорь Сыроватно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Украине орудуют психологи-аферисты: как не стать жертвой

Схема №4: Китайская магия

Главная особенность покупок в интернете — невозможность лично потрогать, изучить, оценить товар. Это позволяет мошенникам продавать совершенно неожиданные вещи вместо заявленных в онлайн-магазине. Наверное, все видели смешные записи о шопинге в интернете с подписями "ожидание — реальность". Например, когда человек на сайте заказал ковер в комнату, а получил коврик-подставку размером со смартфон. Или когда оплатил роскошное кружевное платье на выпускной бал, а пришел кусок ткани, похожий на штору, из низкокачественного материала. Зачастую такие "перевоплощения" происходят, когда люди заказывают слишком дешевые товары из Китая. Но иногда "магия" случается и при покупках в отечественных интернет-магазинах. Продавцы, конечно, не хотят ничего признавать, а взамен обвиняют вас — мол, плохо читали объявление. Кстати, в случае с размерами иногда они действительно прописаны маленьким шрифтом. А случается, что вещи приходят с откровенным браком, но продавцы отказываются совершать возврат, ссылаясь на то, что вы сами испортили товар.

Что делать?

Внимательно читайте текст объявления и все характеристики товара — тогда сможете вовремя заметить, что роскошное покрывало на самом деле размером с подушку. При покупке через интернет брендовых вещей требуйте у продавца сертификаты. Если прислали некачественный или бракованный товар, вы можете вернуть его в течение 14 дней. Но этот закон действует только относительно официальных онлайн-площадок. Что же это означает?

Например

"Интернет-магазин должен быть зарегистрирован как субъект хозяйствования, — объяснил нам Ярослав Куц. — А покупка должна быть подтверждена чеком, счетом или же расходной накладной. В этом документе обязательны реквизиты продавца (код ЕГРПОУ, адрес регистрации, расчетный счет и данные лица, которое выписало этот чек), оттиск мокрой печати с подписью уполномоченного лица и четкая номенклатура товара". В другом случае доказать факт продажи сложно. А если вся документация есть, но продавец все равно отказывается делать возврат, пишите жалобу на его действия в "Госпотребслужбу".

Схема №5: Покупатель — аферист

Но жертвой аферистов можно стать, не только когда вы покупаете товар, но и когда продаете. Ведь мошенники часто "работают" в роли покупателей. Они промышляют в основном на площадках для продажи б/у вещей и имеют на вооружении много схем. Практически все готовы выслать свой товар в другой город, заранее получив оплату на банковскую карту. Этим аферисты и пользуются: они выбирают дорогие вещи, звонят и расспрашивают, могут поторговаться для усыпления бдительности, а потом соглашаются выслать деньги. Дальше — несколько вариантов, самый распространенный — звонок от якобы банковского работника. Позвонят и сообщат, что на счет пришел платеж (например, из другой платежной системы), поэтому зачисление нужно подтвердить с помощью смс-пароля. Но только если вы продиктуете цифры — сумма, которая указана в сообщении, будет не начислена, а снята с вашего счета. Под похожим предлогом мошенник может спросить срок окончания карты и CVV-код. Как только сообщите эти данные, с деньгами можете прощаться. Другая схема — подтверждение перевода в банкомате: псевдопокупатель попросит подъехать к любому банкомату и начнет диктовать, что делать. Неосторожный продавец, которого быстро инструктируют в режиме реального времени, отправит аферисту все деньги.

Что делать?

Самое главное правило — ни при каких условиях не разглашать данные банковской карты (срок действия, CVV-код и пароль).

"Запомните раз и навсегда: сотрудники банка никогда не звонят клиентам, чтобы подтвердить перевод и зачисление, не спрашивают никакие пароли и коды", — предупреждает Инна Музычук.

Если вы получили странный звонок — лучше перезвонить в банк по номеру, указанному на карте.

"Также рекомендую сразу обращаться в полицию и под их контролем "документировать" мошенников и выводить на чистую воду", — советует Ярослав Куц.

Как еще себя обезопасить при оплате онлайн? Специалисты советуют не указывать в объявлениях "финансовый" номер телефона — то есть тот, что привязан к банковскому счету, а на всех картах установить минимальный лимит для оплаты в интернете — если будет необходимо совершить дорогую покупку, его можно временно увеличить.

"В банках часто есть возможность заказать интернет-карту, — говорит Инна Музычук. — Это международная виртуальная карта для расчетов онлайн. Она дополнительно защищает расчеты, поскольку ее номер и срок действия известны только владельцу. На нее можно перечислить сумму, необходимую для покупки в интернете, и оплатить выбранный товар, услугу или билет".

Если с банковской карты сняли деньги без ведома владельца или благодаря мошенническим действиям, лучше сразу обратиться в банк. Необходимо написать заявление о несанкционированном снятии денег для проведения расследования.

Например

Обращайтесь в банк — он может компенсировать клиенту утраченные средства. Правда, при условии, что не выявят вину самого клиента и его причастность к мошенничеству.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новый вид телефонного мошенничества набирает популярность: как защититься

Быть настороже

Что еще должно насторожить при покупках онлайн? Прежде всего, множество ошибок в объявлении и отсутствие детального описания. Серьезные интернет-магазины всегда следят за этим и оперативно отвечают на все вопросы покупателей. Но даже обычный человек, желающий продать детские санки, подаст детальное объявление, отметив преимущества своего товара.

Всегда проверяйте продавцов и даже покупателей. Самое простое, что вы можете сделать, — это вбить в строку поисковика любую доступную вам информацию (фамилию, номер телефона или номер банковской карты). Как правило, так можно получить отзывы о человеке. Также посмотрите, когда продавец зарегистрировался на площадке. Если профиль создан всего неделю назад — это серьезный повод насторожиться! Человек предлагает выслать копии документов (паспорта, водительских прав, ученического, студенческого), чтобы подтвердить свою личность? Это не гарантия безопасности — ведь, скорее всего, они сделаны в графическом редакторе и не соответствуют действительности. А еще — не доверяйте чекам и смс об оплате или поступлении средств на счет. Чтобы убедиться, что деньги действительно зачислены на банковскую карту, обязательно проверьте свой баланс.