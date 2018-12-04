Агрессия России против Украины: эксперт рассказал, где Путин может ударить в следующий раз

Наступление России на Мариупольском направлении для пробивания сухопутного "коридора" в оккупированный Крым маловероятно, поскольку военная эскалация приведет к значительным потерям противника в живой силе.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Олег Стариков.

"Это (масштабное наступление., – Авт.) маловероятно. Зачем Путину идти в наступление, если обострение приведет к гибели большого количества личного состава российских Вооруженных сил?! Например, если гипотетически считать, что у нас там находится примерно 40 тысяч военных, и будет у оккупантов стоять столько же "сумасшедших", ну, пригонят россияне туда 7-8 дивизий и пойдут в наступление на сухопутный "коридор", то это будет удар уже не только артиллерии, но подключится и авиация. Будет серьезная бойня, и у наступающей стороны будет до 10 тыс. погибших. А зачем Путину показывать всему миру погибший личный состав и демонстрировать своим (согражданам. – Ред.) гробы, идущие в РФ?! Он нападает там, где мы слабы. Например, в море. Как я прогнозировал еще полгода назад, что РФ может напасть в море, то это в итоге и произошло. То есть там, где мы слабенькие, он и нападет в следующий раз. На Мариупольском же направлении наступление РФ "захлебнется". Поэтому такой сценарий я и считаю маловероятным", – объяснил он.

Комментируя информацию о том, что боевики в Луганске могут готовить наступление на позиции ВСУ, форсируя Северский Донец, так как получили понтоны из России, Стариков отметил, что такое усиление оккупантов не может говорить об их планах по какому-то масштабному наступлению на Луганском направлении.

"Там же все пристреляно. Ну, хорошо, пригнали они эти понтоны, возможно, где-то точечно пойдут на прорыв. Но это все укладывается в суть конфликта малой интенсивности, который наблюдается сейчас. Если же начнется открытая фаза боевых действий, мировое сообщество будет говорить Путину: "Что ты делаешь?!" Как бы то ни было, он слушается Запад, и при новой значительной эскалации на него снова начнут давить западные страны. В таком случае в Украину из США начнутся поставки серьезного летального оружия, которое будет сильным сдерживающим фактором для агрессии РФ. Мы и сейчас существенно бьем по оккупантам нашим вооружением, тогда же летального оружия у нас будет больше, в том числе – из США. Поэтому широкомасштабные наступления – маловероятны. Не говорю, что этого не будет, а что у такого развития событий малые шансы. Единственное, хочу обратить внимание, что следующий удар России будет по Воздушным силам. Россияне могут сбить наш самолет. То есть, сухопутные удары уже были, морской – был. Поэтому в ближайшее время есть третье направление, которое связано с определенными рисками (в плане безопасности и обороны. – Авт.), – воздух. У России всегда есть определенная логика в действиях. Но, говоря о каком-то возможном сухопутном "большом наступлении", надо помнить, что в РФ никто погибать не хочет. Они что, больные идти в наступление большими силами?!", – подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее в комментарии сайту "Сегодня" военный эксперт Михаил Жирохов сообщал, что у России есть военный потенциал "пробить" сухопутный коридор в Крым через Мариуполь, но для этого Путину нужно пойти на широкомасштабную военную операцию с привлечением большого количества техники, вооружений и личного состава.

Ранее мы также сообщали, что боевики ждут наступления ВСУ: строят укрепрайон под Волновахой и гонят бронетехнику на Светлодарскую дугу. У оккупантов появились новые взводные опорные пункты, огневые позиции для бронемашин и других огневых средств.

Также напомним, что "армия Л/ДРН" в ноябре понесла ощутимые потери: 170 боевиков были ранены и уничтожены.