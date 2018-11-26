Агрессия России в Азовском море: появилась реакция Польши

Министерство иностранных дел Польши осудило агрессию России в Азовском море и призывали ее уважать международное право. Об этом сообщает пресc-служба МИД Польши.

"После незаконной оккупации Крыма, разжигания конфликта на Донбассе, строительство Керченского моста без согласия властей в Киеве, Россия нарушила принцип свободы судоходства. Мы решительно осуждаем агрессивные действия России, мы призываем ее власти уважать международное право, а обе стороны – воздерживаться от нынешней ситуации, которая может поставить под угрозу стабильность европейской безопасности", – говорится в сообщении.

В польском МИД отметили, что вина за эскалацию напряженности в водах Азовского моря лежит на России, ведь она нарушила основные принципы международного права. В частности, речь идет о нарушении РФ территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Ранее мы уже писали о том, что вооруженная провокация россиян в Азовском море и Керченском проливе, осуществленная против украинских кораблей вызвала резко негативную реакцию мировой общественности. Американские и европейские дипломаты и эксперты осудили действия Кремля и призвали США, НАТО и ЕС решительно действовать в ответ.

Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива.

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Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".